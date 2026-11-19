▲ 미중러 3자 정상회담

미국·중국·러시아 정상의 사상 첫 3자 회담장에서는 대형 라운드테이블(원탁)을 둘러싼 정상들의 자리 배치가 눈길을 끌었습니다.공개된 영상과 사진에 따르면 19일 중국 광둥성 선전의 치린(기린)산장에 마련된 3자 정상회담장에는 여러 명이 충분히 앉을 수 있을 만한 크기의 원탁이 배치됐습니다.테이블은 가운데가 뚫린 형태였고 중앙에는 분홍색·붉은색 꽃장식이 놓여 있었습니다.대형 산수화 액자가 회담장 한쪽 벽을 채웠고, 산수화를 등지고 벽 쪽에는 회의 개최국인 중국의 시진핑 국가주석이 자리를 잡았습니다.시 주석 자리의 뒤로는 3국 국기가 위치했습니다.테이블이 원형이기는 하지만 시 주석이 사실상 '가운데 자리'를 차지한 것처럼 비쳤습니다.공개된 사진상으로도 중국이 주재국임을 나타내듯 시 주석이 가운데 앉고 미러 정상이 마주 보는 모양새였습니다.시 주석의 오른쪽에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 왼쪽에는 도널드 트럼프 미 대통령의 자리가 각각 배치됐습니다.3국 정상의 책상 위에는 자국 언어로 국가명이 표기돼 있었고, 물컵과 원고 등도 놓였습니다.영상을 보면 푸틴 대통령과 트럼프 대통령은 모두 발언에서 각각 준비해온 원고를 위주로 발언했고, 통역기를 귀에 끼고 상대방의 발언을 들었습니다.트럼프 대통령은 원고를 읽으며 팔을 책상 아래로 내린 자세가, 푸틴 대통령은 시 주석의 발언을 들으며 필기하는 모습이 카메라에 담겼습니다.회담장 다른 벽 쪽에 놓인 별도의 책상에는 각국 참모들이 배석했습니다.중국에서는 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기, 왕이 외교부장, 마자오쉬 외교부 부부장, 셰펑 주미대사, 장한후이 주러대사가 참석했습니다.러시아에서는 세르게이 라브로프 외무장관, 안드레이 벨로우소프 국방장관, 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관 등이, 미국에서는 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등이 배석했습니다.회담에 앞서 3국 정상이 기념촬영할 때도 시 주석이 중앙을 차지한 가운데 오른쪽에 푸틴 대통령이, 왼쪽에는 트럼프 대통령이 각각 섰습니다.무대에 가까워지자 시 주석이 손을 들어 자리를 안내했으나, 이동 도중 3국 정상은 대체로 무표정했고 정상 간 별다른 대화는 오가지 않았습니다.기념사진 촬영장 단상에 오르기 직전에는 한때 트럼프 대통령이 한 걸음 앞서 걷고 시 주석과 푸틴 대통령은 나란히 걷는 모습이 연출돼 눈길을 끌었습니다.3국 정상은 '중러미 선전 정상회담'이라고 3개 국어로 적힌 푸른색 배경을 뒤로 하고 3국 국기가 좌우에 놓인 무대에서 짧게 촬영했습니다.이날 시 주석은 붉은색, 트럼프 대통령은 파란색, 푸틴 대통령은 자주색 넥타이 차림이었습니다.시 주석은 회담에서 "중국, 러시아, 미국의 최고 지도자들이 역사상 처음으로 한자리에 모인 것은 획기적인 의미가 있다"고 말했다고 관영 신화통신이 전했습니다.이날 3자 회담은 1시간 30분가량 지속됐으며, 시 주석이 회담을 마친 뒤 푸틴 대통령을 배웅하는 장면도 영상에 담겼습니다.중러 정상은 나란히 복도를 걸어갔고, 헤어지기 전 악수를 나눴습니다.양 정상은 대화 중에도 손을 놓지 않고 10초가량 잡고 있었고, 푸틴 대통령은 이 과정에서 나머지 왼손을 흔들며 제스처를 하기도 했습니다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 시 주석이 푸틴 대통령에게 "좋은 일만 가득하길 바란다"(I wish you all the best)고 말했다고 전했습니다.미중러 정상회담에 앞서 열린 미중 회담에서는 시 주석이 건물 앞에 나와 트럼프 대통령을 맞이했습니다.양 정상은 양국 국기 앞에서 기념 촬영 후 한 시간가량 회담했습니다.회담장소인 치린산장은 산과 호수가 어우러진 영빈 시설로 이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국과 미국·러시아의 정상회담 장소로 활용되며 주목받았습니다.치린산장은 중국 지도자와 외국 고위 인사들의 숙박 및 주요 회의 장소로 활용되는 접대시설로, 이번 회담을 앞두고 경계가 대폭 강화된 상탭니다.(사진=AP, 연합뉴스)