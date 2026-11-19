▲ 미중러 회담 마치고 귀국길 오른 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 등 아시아 순방 일정을 마무리하고 귀국길에 올랐습니다.이에 따라 중국에서 전격 성사될 가능성이 제기됐던 북미 정상회담은 결국 이뤄지지 않게 됐습니다.다만 이번에도 트럼프 대통령이 강하게 대화 의지를 발신한 만큼 향후 대화 재개의 여지는 남겨놓은 것으로 평가됩니다.이날 미중러 정상회담을 마치고 곧바로 공항으로 향한 트럼프 대통령은 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 비롯한 중국 측 인사들의 배웅을 받으며 전용기에 탑승했습니다.중간선거 패배 후 첫 다자외교 무대에 등판한 트럼프 대통령은 지난 17일 필리핀 마닐라에 도착해 미국·일본·인도·호주 등 4개국 협력체인 쿼드 정상회의와 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의 관련 일정을 소화한 뒤 전날 선전에 도착했습니다.APEC 정상회의 참석 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 각각 양자 회담을 가졌고, 곧이어 이들 정상과 사상 첫 미중러 3자 회담을 열어 핵무기 감축과 우크라이나 전쟁 등 글로벌 외교·안보 현안을 논의했습니다.트럼프 대통령은 전용기를 타고 중국을 떠나 미국으로 향했다고 CNN 방송을 비롯한 미국의 주요 매체들이 일제히 보도했습니다.이번 순방을 계기로 거론돼 온 김정은 북한 국무위원장과의 회동은 결국 불발된 것입니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 16일 아시아 순방을 위해 백악관을 떠나면서 중국에서 "김정은과 만날 수도 있다"고 언급해 회동 가능성에 직접 불을 붙였습니다.다음날 마닐라에 도착한 뒤에도 김 위원장의 중국 방문 가능성에 관한 취재진 질문에 "그도 오고 싶어 한다. 어떻게 될지 지켜보자"고 답변, 막판 성사 가능성에 대한 기대를 숨기지 않았습니다.그러나 트럼프 대통령이 출국할 때까지 김 위원장의 중국 방문이 끝내 이뤄지지 않으면서, 두 정상의 재회는 무산됐습니다.북미 정상이 마지막으로 만난 것은 7년 5개월 전인 2019년 판문점 회동이었습니다.트럼프 대통령과 김 위원장은 트럼프 집권 1기 당시인 2018년 6월 싱가포르에서 역사적인 첫 북미정상회담을 개최했습니다.이듬해 2월 베트남 하노이에서 두 번째 정상회담을 열었으나, 북한 비핵화 조치와 미국의 대북 제재 완화 범위를 둘러싼 이견으로 협상이 결렬됐습니다.두 정상은 같은 해 6월 판문점에서 다시 만났지만, 이후 진행된 북미 실무협상도 성과를 거두지 못하면서 비핵화 협상은 장기간 표류하고 있습니다.그사이 북한이 핵·미사일 능력을 지속적으로 고도화한 데다 우크라이나 전쟁 참전을 계기로 러시아와 군사 협력을 강화해 한반도를 둘러싼 안보 환경은 당시와 크게 달라졌습니다.북한은 대화 재개를 위해서는 미국이 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회해야 한다는 입장이지만, 미국은 여전히 북한의 완전한 비핵화를 공식적인 정책 목표로 유지하고 있습니다.이에 따라 북미 대화가 재개되더라도 비핵화 문제를 둘러싼 근본적인 입장 차이를 좁히기가 쉽지 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다.다만 이번 회동 불발에도 트럼프 행정부는 북한과의 대화 의지를 거듭 부각하면서 향후 정상외교 재개 가능성을 열어두고 있습니다.마코 루비오 국무장관은 전날 "트럼프 대통령은 '우리가 북한과 문제가 있다면, 그 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 북한과 마주 앉는 것'이라고 생각한다"며 북한과 대화할 준비가 돼 있다는 입장을 밝혔습니다.실제 대화가 성사되기 위해서는 북한의 호응이 필요하다는 점에서 북한이 미국과의 대화를 통해 얻을 수 있는 실질적인 이익을 어떻게 판단할지가 향후 북미 관계의 주요 변수가 될 것으로 보입니다.만약 대화가 재개되더라도 비핵화라는 최종 목표를 둘러싼 입장 차이가 여전한 만큼, 핵·미사일 활동 제한이나 긴장 완화 등 단계적인 조치부터 논의될 가능성도 거론됩니다.이런 가운데 이날 열린 미중러 정상회담이 향후 북미 관계에 어떤 영향을 미칠지도 관심삽니다.트럼프 대통령과 시 주석, 푸틴 대통령은 회담 후 핵위험 감소와 핵확산 방지를 위한 대화 등을 담은 공동성명을 발표했으나, 북핵 문제는 여기에 포함되지 않았습니다.다만 세 정상이 비공개 대화에서 한반도 핵 비확산 문제를 논의했다는 중국 매체 보도가 나온 만큼, 구체적으로 어떤 논의가 이뤄졌는지에 관심이 쏠립니다.향후 중국과 러시아가 북미 대화 재개에 어떤 역할을 할 수 있을지도 주목할 대목입니다.(사진=AP, 연합뉴스)