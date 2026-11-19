▲ 정관장의 박지훈

프로농구 안양 정관장이 5연승 팀끼리의 맞대결에서 부산 KCC를 제압하고 파죽의 6연승으로 기분 좋게 휴식기를 맞이했습니다.정관장은 오늘(19일) 안양 정관장 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 KCC를 86-82로 꺾었습니다.지난 2일 대구 한국가스공사전부터 6연승을 내달린 정관장은 시즌 12승 4패를 기록, 선두 서울 삼성(12승 3패)에 0.5경기 차로 따라붙으며 2위를 지켰습니다.반면 지난달 말부터 이어온 5연승이 중단된 KCC는 7승 9패를 기록, 창원 LG와 고양 소노, 수원 kt에 공동 5위를 허용했습니다.프로농구는 오늘 경기를 끝으로 내일부터 다음 달 2일까지 국가대표팀 소집에 따른 휴식기에 들어갔습니다.한 팀만 휴식기 전 6연승의 기쁨을 누릴 수 있었던 대결에서 1쿼터를 26-23으로 근소하게 앞선 정관장이 2쿼터 후반부 주도권을 잡았습니다.허일영의 3점 슛과 데이본 리드의 자유투 2득점에 힘입어 2쿼터 종료 1분 20여 초 전 두 자릿수 격차(46-35)를 만들었고, 전반을 50-37로 마쳤습니다.정관장은 3쿼터 시작 2분여 만에 라숀 토마스가 수비 과정에서 파울과 테크니컬 파울을 연이어 받아 5반칙 퇴장당하는 큰 악재를 만났습니다.KCC의 압박 수비가 거세졌지만 정관장은 3쿼터 중반 한승희의 골밑슛과 리드의 외곽포, 이대헌의 3점 플레이로 연속 득점을 뽑아내 5분 26초 전 64-44로 도망갔습니다.KCC는 56-72로 시작한 4쿼터 중반부터 대반격에 나섰습니다.63-75에서 숀 롱의 자유투 2득점 이후 허훈이 외곽포와 돌파로 연속 5득점을 몰아쳐 4분 51초를 남기고 70-75를 만들었습니다.종료 3분 15초 전엔 허웅의 3점 슛이 림을 갈라 75-77, 51.3초 전엔 다시 허웅이 외곽포를 터뜨려 80-81까지 턱밑 추격했습니다.하지만 정관장은 17.7초를 남기고 박지훈 시간에 쫓겨 던진 3점 슛이 들어가며 84-80으로 벌려 쐐기를 박았습니다.문유현이 독감으로 결장하고 변준형과 렌즈 아반도가 부상으로 많은 시간을 소화하지 못한 데다 토마스의 이른 퇴장까지 겹친 정관장으로선 더 뜻깊은 승리가 됐습니다.리드가 18점 6리바운드, 토마스가 15점, 박지훈이 11점 7어시스트, 허일영이 10점으로 활약했습니다.KCC에선 롱이 23점 16리바운드, 허웅이 22점, 허훈이 21점 9어시스트로 위력을 발휘했으나 고비를 넘지 못했습니다.수원 kt 소닉붐 아레나에서는 kt가 서울 SK를 85-75로 따돌리고 3연패를 끊어내며 공동 5위에 합류했습니다.SK는 7승 6패, 3위를 유지했습니다.kt의 베테랑 슈터 전성현이 4쿼터에만 3점 슛 4개를 던져 모두 성공하는 등 14점을 몰아넣어 승리에 앞장섰습니다.그의 이날 전체 득점은 17점이었습니다.패리스 배스가 28점 9리바운드, 트레이 포터가 15점 13리바운드로 kt의 두 외국인 선수도 제 몫을 했습니다.SK에선 자밀 워니가 25점 15리바운드 6어시스트, 아이재아 힉스가 19점 9리바운드, 김형빈과 김낙현이 11점씩을 올렸습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)