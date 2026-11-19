▲ 미중러 정상 기념촬영

미국과 중국, 러시아 정상이 사상 첫 3자 정상회담에서 석유제품의 생산과 공급을 확대하고, 핵전쟁 위험을 줄이기 위한 대화에 나서기로 합의했습니다.그러나 구체적인 핵군축 목표나 우크라이나·이란 전쟁의 해결 방안은 제시하지 않아, 역사적인 첫 정상회담에도 실질적인 합의는 제한적이었다는 평가가 나옵니다.오늘(19일) 중국 관영 신화통신에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 중국 선전에서 정상회담을 마친 뒤 총 4개 항으로 구성된 공동성명 '미중러 정상 평화선언'을 발표했습니다.공동성명에는 유엔 개혁과 정제 석유제품 공급 확대, 국가 동의 원칙 및 국가 공무원의 면제 존중, 핵 위험 감소와 핵확산 방지 대화 등 4가지 합의 사항이 담겼습니다.이 가운데 국제 에너지 공급과 핵확산 문제는, 상세한 내용이 나오진 않았지만 이란 전쟁과 북한 핵 문제에 직간접적으로 연결된다는 점에서 주목됩니다.먼저 세 정상은 공동성명에서 핵 문제와 관련해 원칙적인 수준의 합의를 도출했습니다.공동성명은 "3국 정상은 핵전쟁은 이길 수도 없고, 벌여서도 안 된다는 점을 재천명했다"며 "3국은 핵 위험 감소와 핵 확산 방지에 관해 대화를 진행할 것"이라고 명시했습니다.이 같은 합의는 미국과 러시아 사이에 남아 있던 마지막 핵군축 조약인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 올해 2월 5일 만료된 상황에서 나왔다는 점에서 의미가 있습니다.뉴스타트는 미국과 러시아가 실전 배치하는 전략핵탄두를 각각 1천550개 이하로 제한하는 등의 내용을 담고 있었습니다.트럼프 대통령은 이번 정상회담에 앞서 미국과 러시아, 중국이 핵무기를 감축하고 핵무기 사용 위험을 줄이기 위한 협상에 나서야 한다는 뜻을 밝혀 왔지만, 중국은 미국과 러시아에 비해 자국의 핵무기 규모가 훨씬 작다는 이유로 3자 핵군축 협상에 소극적인 입장을 유지해 왔습니다.중국 외교부는 올해 4월 발표한 공식 문서에서도 현 단계에서 미국·러시아와 함께 3자 핵군축 협상에 참여하도록 요구하는 것은 공정하지도, 합리적이지도, 현실적이지도 않다는 입장을 밝힌 바 있습니다.실제 이번 공동성명에도 핵무기 감축 자체에 대한 약속이나 구체적인 감축 목표는 포함되지 않았습니다.대신 핵전쟁 방지와 핵확산 위험 감소라는 원칙적인 표현에 합의한 것입니다.따라서 이번 합의는 기존의 핵확산 방지 체제를 유지하겠다는 공통된 입장을 재확인했다는 의미가 있지만, 핵보유국 스스로의 군축 의무를 구체화하지는 못했다는 한계가 있습니다.세 정상은 국제 에너지 공급의 안정성에 대해서도 공동 입장을 밝혔습니다.공동성명에는 "3국은 정제 석유 제품의 생산과 공급을 늘려 세계 각국을 이롭게 할 계획"이라며 "3국은 에너지의 안정적 흐름의 중요성을 재천명했다"는 내용도 담겼습니다.이번 합의는 이란 전쟁으로 호르무즈 해협을 통한 원유 수송에 차질이 빚어지는 등 국제 에너지 공급망의 불안정성이 커진 가운데 나왔습니다.미국의 경우 이란 전쟁 이후 치솟은 에너지 가격이 트럼프 행정부에 정치적 부담으로 작용하고 있고, 러시아 역시 에너지 생산시설에 대한 우크라이나의 공격으로 어려움을 겪고 있습니다.중국 역시 이란 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송이 반복적으로 제한되면서 안정적인 원유 수입 경로를 확보하는 것이 중요한 과제로 떠오른 상황입니다.세 정상은 유엔 개혁을 추진하겠다는 원칙에도 합의했습니다.공동성명은 "중국, 러시아, 미국은 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 유엔의 개혁 추진에 힘 쏟고, 유엔이 글로벌 도전에 더 효과적으로 대응하며, 국제 평화와 안전 수호라는 기본 사명을 이행하도록 할 것"이라고 밝혔습니다.공동성명은 그러나 유엔 개혁의 구체적인 방안은 제시하지 않았습니다.현재 유엔 안전보장이사회 개혁은 일본과 독일, 인도, 브라질 등 이른바 G4 국가들과 아프리카 국가들이 상임이사국 확대 등 대표성 강화를 요구하는 가운데 오랫동안 답보 상태에 머물러 있습니다.특히 안보리 상임이사국 구성이나 거부권 제도를 변경하려면 유엔 헌장 개정이 필요한데, 헌장 제108조에 따르면 유엔 총회 회원국 3분의 2 이상의 찬성과 전체 회원국 3분의 2 이상의 비준이 필요하며, 여기에는 기존 상임이사국 5개국 전원의 비준이 포함돼야 합니다.결국 기존 상임이사국 가운데 한 나라라도 동의하지 않으면 안보리의 구조적인 개혁이 어려운 만큼, 이번 공동성명에서 밝힌 유엔 개혁 의지가 구체적인 성과로 이어질지는 지켜봐야 할 것으로 보입니다.세 정상은 이 외에도, 국제형사재판소(ICC)를 비롯한 유사 기관의 관할권 남용을 경계하는데 의견을 모았습니다.공동성명은 "3국 정상이 국가 동의 원칙과 국가 공무원이 면제권을 누린다는 점을 존중하는 것이 지극히 중요하다고 인정했다"며 "국제형사재판소(ICC) 및 기타 유사한 기관이 관할권을 남용해서는 안 된다는 데 의견을 모았다"는 조항도 포함했습니다.이는 우크라이나 전쟁과 관련해 국제형사재판소의 체포영장이 발부된 푸틴 대통령의 상황과 맞물려 주목됩니다.국제형사재판소는 2023년 3월 우크라이나 아동의 불법 추방과 이송에 관한 전쟁범죄 혐의로 푸틴 대통령에 대한 체포영장을 발부했습니다.미국과 중국 역시 ICC 설립 조약의 당사국이 아니며, 트럼프 행정부는 미국과 이스라엘 등에 대한 조사를 문제 삼아 ICC 관계자들에게 제재를 가해 왔습니다.이번 정상회담은 미국과 중국, 러시아 정상이 처음으로 한자리에 모여 국제 안보와 에너지 문제에 공동의 입장을 발표했다는 점에서 의미가 있습니다.그러나 핵무기 감축이나 유엔 개혁 등 핵심 현안에 대한 구체적인 실행 계획은 제시되지 않았고, 우크라이나와 이란 전쟁의 해결 방안도 공동성명에 포함되지 않았습니다.특히 핵확산 방지에 합의하면서도 북한 핵 문제는 언급하지 않았다는 점에서, 이번 정상회담이 한반도 정세에 어떤 영향을 미칠지는 향후 3국의 추가 논의와 후속 조치를 지켜봐야 할 것으로 보입니다.(사진=풀 제공, AP, 연합뉴스)