▲ 15일 고양소노아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 고양 소노와 원주 DB의 경기. 고양 소노 이정현이 슛하고 있다.

지난 시즌 프로농구 정규시즌 최우수선수(MVP)에 오른 데 이어 이번 시즌에도 국내 선수 중 최고 수준 활약을 펼치던 고양 소노의 '에이스' 이정현이 시즌 초반 부상 악재를 만났습니다.소노 구단은 이정현이 어제(18일) 사우스 고비 브롱코스(몽골)와의 동아시아슈퍼리그(EASL) 조별리그 홈 경기에서 입은 부상으로 검진을 받은 결과 오른쪽 족저근막염과 골 타박으로 2주 진단을 받았다고 밝혔습니다.구단에 따르면 이정현은 고비와의 경기 중 착지 과정에서 다쳤습니다.이 경기에서 이정현은 13분여밖에 뛰지 못한 가운데 8점 4어시스트를 기록했습니다.소노는 이정현이 2주 후 재검진을 받을 예정이라고 덧붙였습니다.이정현은 이번 시즌 정규시즌 16경기에 출전해 평균 19점, 5.1어시스트를 기록 중입니다.득점은 한국 선수 중 가장 높습니다.이런 이정현의 이탈은 소노뿐만 아니라 국가대표팀에도 큰 타격입니다.2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달 멤버인 이정현은 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 2라운드 원정 2연전을 위해 20일 모이는 농구 대표팀 명단에 이름을 올렸지만 사실상 소집이 불발됐습니다.카타르 도하에서 27일 카타르, 30일 사우디아라비아와 맞붙을 예정인 대표팀은 이미 이우석(현대모비스)과 하윤기(kt)를 부상 탓에 계획대로 소집하지 못했습니다.이들 대신 이규태(삼성), 이동근(고려대)을 대체 발탁했고, 이정현에 대한 대체 선수도 뽑아야 하는 상황입니다.여기에 허훈(KCC)도 비시즌 다친 곳을 치료하려는 시술을 미리 계획해 합류가 어려울 것으로 전해져 대표팀으로선 잇따른 변수 속에 까다로운 중동 원정을 떠나게 됐습니다.(사진=연합뉴스)