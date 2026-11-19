▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항으로 귀국해 공군 1호기에서 내려 윤호중 행정안전부 장관과 임광현 비서실장 등 마중나온 인사들과 악수하고 있다.

필리핀 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 중국 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 출국했던 이재명 대통령이 19일 3박 4일간의 순방 일정을 마무리하고 서울 공항을 통해 귀국했습니다.이 대통령은 이번 순방에서 한-아세안·한-메콩·아세안+3·동아시아 정상회의와 APEC 정상회의 등 다섯 차례 다자 정상회의를 갖고 중국·일본을 포함한 4개국과 별도 양자 회담을 하며 협력 강화 방안을 논의하고 한반도 평화 정책에 대해 지지를 호소했습니다.여기에 시진핑 중국 국가주석과 회담에서 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상을 실질적으로 타결하는 성과를 거뒀고, 도널드 트럼프 미국 대통령·블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 별도의 대화를 나눴습니다.한국에 돌아온 이 대통령은 각 부처에 정상외교 성과를 살려 나가기 위한 후속 조치를 독려하는 것은 물론 국내에 산적해 있는 현안을 두고 해법을 고민할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)