중국 선전 공항에 도착한 다카이치 일본 총리.



꽃을 흔드는 인파도, 환영 음악도 없이 형식적인 의장대 사열이 환영 행사의 전부였습니다.



영접한 중국 측 인사도 5년 전 퇴직한 전직 외교관으로, 일본 언론은 에이펙에 '의전 담당 대사' 자격으로 참석했다고 전했습니다.



트럼프 미 대통령을 시진핑 국가주석이 직접 영접하고 푸틴 러시아 대통령은 중국 공산당 서열 5위 차이치 상무위원이 맞았습니다.



이재명 대통령 등 다른 정상들에게 꽃을 흔드는 환영 인파가 동원되고 군악대 연주 등이 배치된 것과도 대조적입니다.



냉랭한 분위기는 계속됐습니다.



만찬 전 기념촬영에선 시 주석 부부 양옆에 트럼프와 푸틴 대통령이 자리하고 이 대통령 부부도 트럼프 대통령 옆에 섰지만, 다카이치 총리는 뒷줄 우측에 자리했습니다.



오늘 공식 기념촬영에서도 다카이치 총리는 뒷줄 우측에 섰습니다.



지난해 경주 에이펙 정상회의 당시 앞줄에 섰던 것과 대조적입니다.



공식 입장을 묻는 질문에 일본 정부는 구체적인 언급을 피했습니다.



[기하라 미노루/일본 관방장관 : 다른 나라가 실시하는 의전 문제에 대해 논평할 입장은 아닙니다.]



그러나 외무성 간부는 일본 언론에 "외교상 최소한의 예의조차 갖추지 않았다"며 "정말 무례하다"고 불만을 쏟아냈습니다.



이는 지난해 다카이치 총리의 타이완 유사시 개입 가능성 발언 이후 악화된 중일 관계를 그대로 보여준 거란 해석이 나옵니다.



러시아도 최근 일본 특파원을 체포하는 등 대일 압박에 동참한 상황에서, 미국은 오히려 중국, 러시아와 관계 개선을 모색하고 있어 일본의 외교적 입지는 갈수록 좁아지고 있습니다.



(취재 : 문준모, 영상취재 : 한철민·문현진 영상편집 : 원형희, 제작 : 디지털뉴스부)