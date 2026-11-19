행정안전부와 SBS가 공동으로 주최하고 농협이 후원하는 '제30회 민원봉사대상 시상식'이 오늘(19일) SBS 프리즘타워에서 개최됐습니다.



[윤호중/행정안전부 장관 : 기존의 제도와 관행에 안주하지 않고 국민의 어려움을 해결하기 위해 더 나은 방법을 찾아오신 분들이 바로 오늘의 주인공이십니다. 여러분들이 자부심을 갖고 또 국민을 위해서 일할 수 있도록 든든히 뒷받침하는 역할을 다 하겠습니다.]



올해 민원봉사대상 대상은 대전광역시 대덕구 세원관리과 김정기 씨가 수상했습니다.



김정기 씨는 기존 번호판 영치 시스템에 로봇과 인공지능 기술을 결합해 효율성과 정확도를 높인 공로를 인정받았습니다.



전국 최초로 체납자를 돕는 세입보호관 제도를 기획했고, 게임형 청렴 교육 프로그램을 개발하는 등 청렴 행정의 길잡이로도 활약했습니다.



전북특별자치도청 생활환경과 최춘성 씨, 부산울산지방병무청 이민경 씨, 경기도 이천시 건축과 황인선 씨 등 8명은 본상을 받았습니다.



특별상은 제주특별자치도 서귀포농협 김양신 씨, 경기도 성남시청 아동보육과 김혜경 씨가 받았습니다.



[양윤석/SBS 대표이사 : SBS는 앞으로도 현장에서 묵묵히 헌신하는 공직자 여러분들의 이야기를 국민께 전하겠습니다. 여러분의 노력이 널리 알려지고 공직 사회에 대한 이해와 신뢰로 이어질 수 있도록 힘쓰겠습니다.]



민원봉사대상은 SBS와 행정안전부가 지방자치단체 또는 특별지방행정기관의 민원부서에서 근무하는 6급 이하 공무원을 대상으로 제정한 상으로 97년 제정돼 올해 30회를 맞았습니다.



민원 서비스의 획기적 개선과 혁신, 새로운 시스템 도입으로 국민 불편을 해소한 민원현장 공무원을 선정해 시상해 오고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상취재 : 전경배, 영상편집 : 안여진, 제작 : 디지털뉴스부)