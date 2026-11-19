공기가 많이 차가워졌습니다.



현재 우리나라 대기 5km 부근 상공에 영하 30도의 차가운 공기가 내려와 있습니다.



지상에는 고기압이 발달하면서 북서풍을 타고 찬 공기가 끌어내려오고 있는 건데요.



내일(20일)도 영하권의 추위가 이어지겠고, 내일까지 찬 바람도 강하게 불겠습니다.



한편, 서해상에 줄무늬 구름대 보이시죠?



찬 공기가 따뜻한 서해를 지나면서 해기차에 의한 눈구름대가 발달하고 있습니다.



북서풍을 타고 오늘 우리나라 내륙으로 유입되면서 호남과 충청을 중심으로는 눈비가 내리고 있는데요.



밤사이에는 대부분 눈으로 바뀌어 내리겠고 특히 전북 지역을 중심으로는 최대 8cm의 큰 눈이 모레까지 강약을 반복하면서 이어지겠습니다.



눈길 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



이번 추위는 주말까지 이어지겠습니다.



토요일과 일요일의 서울의 아침 기온 영하 5도까지 떨어지겠고요, 일요일 오후부터는 점차 추위가 물러나겠습니다.



내일은 오늘보다 더 춥습니다.



내일 서울의 아침 기온이 영하 3도지만, 찬 바람 때문에 체감 온도는 더 낮겠습니다.



낮에도 오늘보다 더 추운데요.



특히 중부 지방은 체감 온도가 종일 영하권에 머물 것으로 보입니다.



다음 주부터는 평년 기온을 회복하겠습니다.



다음 주 월요일에는 전국에 비나 눈 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)