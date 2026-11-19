<앵커>



여자 배구 IBK 기업은행의 신인 세터 오드리 박 선수는 사상 첫 재미교포 신인 선수로 드래프트 날부터 화제가 됐었죠. 언어부터 훈련 방식까지 모든 게 새롭지만, 외할머니 고국에서 열심히 적응하고 있습니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



사상 첫 재미교포 출신 전체 1순위 신인 IBK의 세터 오드리 박은 지난 3일 개막전부터 교체 출전해 가족이 보는 앞에서 데뷔전을 치렀지만, 팀의 전술 적응에 시간이 더 필요해 이후 세터가 아닌 원 포인트 역할로 나섰습니다.



훈련을 통해 동료들과 호흡을 더 맞춘 오드리 박은 지난주 흥국생명전에서 깔끔한 토스로 마침내 첫 득점을 만들어낸 뒤 아이처럼 기뻐했습니다.



[오드리 박/IBK 기업은행 : 정말 기뻤어요. 득점이 세트 포인트여서 더 짜릿했어요.]



한국에 온 지 한 달이 채 되지 않았지만, 코트 밖에서는 더 빠르게 적응하고 있습니다.



처음 겪는 합숙 생활은 오히려 적성에 더 맞았고,



[오드리 박/IBK 기업은행 : (코트랑 웨이트 시설, 식당이) 다 한 건물에 있는 곳에서 살아본 적이 없거든요. 모든 게 여기 있다는 게 좋아요.]



숙소에서 매일 먹는 한식은 외할머니의 손맛이 생각날 정도입니다.



[오드리 박/IBK 기업은행 : 콩나물무침이 가장 맛있어요. 솔직히 매일 저를 위해 만들어 주시는 음식이 전부 다 맛있어요.]



드래프트날 한국어 자기소개도 힘들었지만,



[오드리 박/IBK 기업은행 : 안녕하세요. 제 이름은 박 오드리입니다.]



그사이 한국말이 이렇게 늘었고,



[오드리 박/IBK 기업은행 : '근육통'은 근육이 엄청 뭉쳤다는 뜻이에요. '맛있게 드세요', '수고하셨습니다'(도 배웠어요.)]



동료의 응원가와 율동을 따라 하며 K-응원 문화에도 푹 빠졌습니다.



오드리 박은 1라운드부터 선두를 질주하고 있는 팀에 더 보탬이 되고 싶다며 각오를 다졌습니다.



[오드리 박/IBK 기업은행 : 팀에 믿음직하고 꾸준한 선수로 보이고 싶어요. (한국에서 뛰는 것을) 절대 당연하게 여기지 않을 겁니다. 코트 안에서도, 밖에서도 매일 열심히 하겠습니다.]



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 현민희)