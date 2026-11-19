<앵커>



시즌 초반 7연패에 빠졌던 프로농구 디펜딩 챔피언 KCC가 최근에 5연승으로 반등했는데요, 그 중심엔, 손가락이 부러진 상태로 맹활약하고 있는 허훈 선수가 있습니다.



부상 투혼과 연승 뒷얘기를 김형열 기자가 들어봤습니다.



<기자>



경기당 32분 넘게 코트를 누비며 개막 이후 14경기 연속 두 자릿수 득점, 평균 어시스트는 8.4개로 전체 1위.



허훈의 '매직 핸드'가 KCC의 연승을 이끌고 있지만, 정작 그 왼손 중지는 골절돼 굽히기조차 어렵습니다.



[허훈/KCC 가드 : 통증이 계속 올라가길래 그래도 한번 체크는 해봐야겠다 싶어서 이제 병원을 갔는데 부러졌다고 하더라고요. '아, 병원을 괜히 갔다. 그냥 뛰었으면 모르고 지나갔을 텐데' 그런 생각을 하고 있습니다.]



부러진 손가락으로 한 달 넘게 경기에 뛴 허훈은, 손등뼈 골절 등 숱한 부상에도 챔프전을 누빈 아버지 허재에 비하면 아무것도 아니라며 웃어넘겼습니다.



[허훈/KCC 가드 : 아버지 손가락에 비하면 아주 말짱한 편인 것 같아서….]



정작 힘든 건 따로 있다며, 득점 욕심이 큰 두 외국인 선수에게 패스를 분배하는 게 고민이라고 말했습니다.



[허훈/KCC 가드 : 공을 많이 주고 있는데도 삐지면 '얼마만큼 더 줘야 하지?' 이런 생각도 하거든요 가끔씩]



달래는 노하우는 단순합니다.



[허훈/KCC 가드 : (외국인 선수가) 한 골 넣었을 때 가서 막 엉덩이 한번 쳐주고 같이 영어로 해주고 하면 금방 또 풀리는 것 같아요.]



형 허웅과 찰떡 호흡의 뒷얘기도 밝혔습니다.



[허훈/KCC 가드 : 드라이브 인(돌파)하면 옆에서 자꾸 막 '헤이! 헤이!' 형(이 부르는) 목소리밖에 안 들려서 (공을) 줄 수밖에 없어요.]



그래도 승부처의 해결사는 형이라고 강조했고, 주장인 형이 쏜 회식이 7연패 후 5연승을 달리는 데 큰 몫을 했다고 전했습니다.



[허훈/KCC 가드 : (회식 때) '희생할 수 있는 플레이들을 하자' 이런 얘기를 많이 했던 것 같아요. 회식을 기점으로 지금 5연승을 하고 있거든요.]



지난 시즌 챔프전 우승과 MVP 수상에도 아직 목마르다는 허훈은, 투혼의 질주를 이어갈 각오입니다.



[허훈/KCC 가드 : 54경기를 다 뛰고 싶은 욕심도 있고, 이번 시즌은 통합 우승하고 싶습니다.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 이가진)