<앵커>



몸에 이상이 생기거나 아플 때, 인공지능에 치료법이나 약을 묻는 사람들이 늘고 있습니다. 그런데 단순한 참고 수준을 넘어서 인공지능의 답변을 그대로 믿고 따랐다가, 부작용을 겪는 사례도 잇따르고 있습니다.



안희재 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울의 한 약국에서는 최근 낯선 의약품 이름을 줄줄이 읊는 환자가 부쩍 늘었습니다.



인공지능에게 추천을 받은 겁니다.



[최진희/약사 : 검색한 걸 이렇게 보시면서 '이거 있어요?' 그다음에 '그러면 이거는, 이것도 있어요?' 이런 식으로….]



증상만 입력하면 바로 답을 주지만,



[황보현/서울 종로구 : 챗GPT에게 많이 물어보기도 하고, 아프면 어떤 약 먹어야 하는지, 간편한 것들을 추천해주기도 하고….]



임신·수유 중이거나 기저질환이 있을 때 먹어서는 안 되는 약을 AI가 걸러주는 건 쉽지 않습니다.



[최진희/약사 : (우연히 본 환자의 휴대전화) 화면에 신생아 사진이 있더라고요. '임산부나 수유부는 사용을 안 하셔야 된다' 그렇게 말씀드렸더니 '같이 쓰려고 했는데 몰랐다'고….]



소비자원이 성인 500명을 조사한 결과, 10명 중 7명은 의사나 약사와 상담 없이, AI가 추천한 약을 그냥 산 걸로 나타났습니다.



5명 중 1명은 AI만 믿고 처방약을 끊거나 바꿨는데, 그중 절반이 부작용을 겪었습니다.



['AI 자가 처방' 부작용 경험자 : 인공지능한테 물어봤죠. '이런 연고를 발라봤으면 좋겠다'라고 해서 발랐더니 그 이후에 약간 두드러기가 (발생했습니다.)]



경증이란 AI 말을 듣고 약만 먹다가, 뒤늦게 병원을 찾아 중증 진단을 받은 사례도 있습니다.



주의 표시도 부실했습니다.



AI에게 무릎이 쑤신다고 하자 이렇게 단 몇 초 만에 자세하게 약물 추천을 해줬는데요.



맨 아래에 보면 '전문가와 상의하라'라는 문구가 아주 작게 써있습니다.



이용자가 쉽게 지나칠 수 있다는 이야기입니다.



인공지능은 참고만 하고, 의사 약사와 상담하는 것이 건강을 지키는 길입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 조수인, 자료제공 : 한국소비자원)