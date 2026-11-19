<앵커>



경기도 하남시의 한 아파트 단지 헌옷 수거함에서 신생아 시신이 발견됐습니다. 경찰은 시신을 유기한 혐의로 30대 친모를 긴급 체포했습니다.



김규리 기자가 보도합니다.



<기자>



경기 하남시의 한 아파트 단지.



어제(18일) 오후 3시쯤 단지 안에 설치된 헌 옷 수거함에 시신이 있는 것 같다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



헌옷을 수거하러 온 직원이 아기 시신으로 추정되는 물체가 있다며 신고한 겁니다.



아기가 발견된 곳은 바로 이 헌옷 수거함입니다.



발견 당시 아기는 탯줄도 잘리지 않은 채 수건에 싸여 있었습니다.



수거함에서 숨진 남자 신생아를 발견한 경찰은 인근 CCTV 등을 분석해 용의자를 추적했고,



[아파트 관계자 : 아까 경찰분들이 들어오셨는데. (오늘 또 왔어요?) 네. 아직 1시간은 안 된 것 같아요.]



30대 친모 A 씨를 전남광주시 주거지에서 긴급체포했습니다.



경찰조사 결과 A 씨는 지난 15일 오후 5시 반쯤 가족이 사는 하남 아파트에서 아기를 헌옷 수거함에 버린 걸로 조사됐습니다.



아기는 버려진 뒤 사흘 만에 시신으로 발견된 거로 파악됐습니다.



시신 부검 결과 사인으로 골절과 출혈 등이 확인됐다는 구두 소견이 나왔는데, 경찰은 아기가 숨진 뒤 버려진 건지, 버려진 뒤 수거함에서 숨진 건지 여부 등 정확한 사망 경위를 확인할 계획입니다.



경찰은 A 씨에 대해 살인과 시체유기 혐의로 구속영장을 신청하고 범행 경위 등을 조사하고 았습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 황지영)