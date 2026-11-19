<앵커>



고 김창민 영화감독을 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 두 남성이 1심에서 각각 징역 12년과 3년을 선고받았습니다. 법원은 범행 직후 통화 녹음 등을 근거로 1명에게만 살인죄를 인정했는데, 유족은 받아들이기 어렵다며 반발했습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



실랑이 뒤 여럿에게 붙잡혀 골목 안쪽으로 끌려가는 남성.



발달장애가 있는 아들과 함께 식당을 찾았다 집단 폭행당한 고 김창민 감독입니다.



김 감독은 뇌사 판정을 받은 뒤 4명에게 장기를 기증하고 세상을 떠났습니다.



1심 법원은 오늘(19일) 당시 폭행에 가담한 혐의로 기소된 32살 이 모 씨에게 징역 12년을 선고했습니다.



이 씨는 그동안 몇 대 때렸을 뿐이라며 살해 의도를 부인했는데, 재판부는 지난 4월 SBS가 보도한 범행 직후 가해자들이 나눈 통화 녹취에 주목했습니다.



통화에서 이 씨가 "내 손으로 죽여야겠다 생각했다", "죽여야겠단 생각밖에 없었다"고 말한 점을 들어 살인의 고의를 인정한 겁니다.



재판부는 같은 혐의로 기소된 32살 임 모 씨에겐 폭행치사죄를 적용해 징역 3년을 선고했습니다.



폭행엔 가담했지만, 처음부터 살인 의도를 가지고 공모했다고 보긴 어렵다는 게 재판부 판단입니다.



재판부는 김 감독 아들을 정서적으로 학대한 혐의는 유죄로 인정해 두 사람에게 각각 10년과 5년의 장애인 관련 기관 취업제한을 명령했습니다.



당초 이 사건은 상해치사 혐의만 적용돼 경찰 부실수사 논란이 일기도 했는데, 검찰이 보완수사로 두 사람에게 살인 혐의를 적용해 징역 20년과 15년을 구형했습니다.



유족들은 반발했습니다.



[김상철/고 김창민 감독 아버지 : 유가족들의 삶이 피폐해지고 가정이 파괴되고, 장애인 아이를 (양육)하는 70살 넘은 조부모가 이렇게 힘들게 살아가는데, (가해자들은) 전혀 반성의 기미도 없고.]



유족 측은 공소청에 항소를 요청하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 강윤정)