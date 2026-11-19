<앵커>



관심은 이제 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 깜짝 회동 가능성이 아직 남아 있느냐 인데요.



정치부 김아영 기자와 짚어보겠습니다.



Q. 트럼프 지금 이 시각 위치는?



[김아영/정치부 기자 : 트럼프 미 대통령은 우리 시간으로 6시 50분쯤 마지막 일정인 미중러 정상회담을 마쳤습니다. 미국 언론 등에 따르면 트럼프 대통령은 7시쯤 회담장에서 중국 선전 공항으로 출발했고요. 7시 50분쯤 공군 1호기가 이륙했습니다. 그러니까 워싱턴으로 돌아가게 된 겁니다. 트럼프 대통령 스스로 중국에서 김정은 위원장과 만날 수도 있다거나 김정은도 중국에 오고 싶어 한다면서 북미 정상회담 가능성에 불을 지폈잖아요. 이번에는 불발로 그치게 됐다고 봐야겠습니다.]



Q. 몇 차례 러브콜에도 무응답…김정은의 속내는?



[김아영/정치부 기자 : 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령의 거듭된 러브콜에도 북한은 침묵을 지키고 있죠. 김 위원장은 15일과 16일에는 북중 접경지인 양강도 삼지연시 관광지구 건설 현장을 봤고요. 17일과 18일에는 접경지에서 좀 떨어진 함경남도의 해군대학 등을 찾았습니다. 협상 전략을 고심하는 모습이 아니라 지방 시찰하는 모습을 계속 노출을 한 건데 간접적인 거절 표시라는 해석도 나옵니다. 무엇보다 대화의 조건 그러니까 북한을 핵보유국으로 인정하라는 요구에 미국이 만족스러운 답을 내놓지 않았기 때문으로 보이는데요. 중국, 러시아라는 뒷배가 있는 상황에서 미국과의 대화가 급하지 않고, 북한이 얻을 수 있는 것도 불분명한 게 사실입니다. 다만 북한 입장에서는 정치적인 입지가 약해진 트럼프로부터 양보받을 게 더 많다고 볼 수도 있는 만큼 북미 회담이 다시 추진될 가능성은 언제든 남아 있다고 봐야겠습니다.]