<앵커>



이번 미·중·러 3자 회담을 두고, 강대국들이 세계질서를 좌지우지했던, 2차 대전 때의 얄타회담이 재연되는 것 아니냐는 우려가 있었습니다. 그때와 사정이 다르긴 하지만, 트럼프 미국 대통령 특유의 외교 행보에 동맹국들의 불안이 커지고 있습니다.



김민표 기자가 보도합니다.



<기자>



1945년 2월 2차 대전 종전을 앞두고 미국과 영국, 소련의 정상이 소련 휴양지 얄타에 모였습니다.



당시 승전한 3국 정상은 독일을 분할 점령하고 한반도도 신탁 통치하는 방안을 논의하는 등 힘없는 당사국들을 배제하고 세계질서를 입맛대로 흔들었습니다.



81년 만에 열린 미·중·러 3자 회담도 강대국끼리 세계질서를 재편하는 것 아니냐는 우려가 컸습니다.



특히 우크라이나는 오늘(19일) 회담 직전까지도 푸틴의 자존심이라고 불리는 크름 대교를 공격하며, 자국이 배제된 종전 논의를 경계했습니다.



[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : 우크라이나 문제는 반드시 우크라이나의 참여하에 결정되어야 하고, 유럽 문제는 반드시 유럽의 참여하에 결정되어야 합니다.]



테이블에서 밀려난 유럽 20여 개국도 별도 회의를 열어 우크라이나 지원을 결의하는 등 가시화하는 미·중·러 중심의 신질서에 당혹해하고 있습니다.



[박범섭/중앙대 정치국제학과 교수 : (트럼프 외교가) 동맹국과 충분히 협의하지 않은 채 경쟁국 정상들과 거래하는 방식으로 비쳐질 수 있습니다. 미국에 대한 신뢰에 금이 가는 현상이 생길 수도 있습니다.]



이번 3자회담으로 지난 수십 년간 국제 분쟁과 갈등을 조율해 온 UN 중심의 다자간 외교 체제는 더욱 퇴조할 것으로 보입니다.



미·중·러의 우선순위와 외교적 목표가 달라 이번 3자회담이 전후 질서와 세력 분할에 합의했던 얄타회담과는 다르다는 시각이 많습니다.



하지만 동맹을 홀대하고, 중국과 러시아 등 적대국 지도자들과 밀착하려는 트럼프식 외교 노선이 강대국 패권 시대를 여는 불쏘시개가 될 거라는 불안감은 여전합니다.



(영상편집 : 정성훈)