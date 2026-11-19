<앵커>



미중러 세 정상이 모인 이번 회담, 성과와 의미 짚어보겠습니다. 중국 선전 현지 연결합니다.



최고운 특파원, 역사적인 3자 회담 지금은 마무리됐죠?



<기자>



회담은 한국시간 오후 5시 반쯤 시작해서 1시간 반 정도 진행이 됐습니다.



관심을 모았던 공동성명도 나왔습니다.



세 나라는 공동성명에서 '핵 위험'과 관련한 대화를 진행하기로 했습니다.



또 핵전쟁은 결코 일어나서는 안 된다는 데 뜻을 모으고, 유엔 개혁에도 힘쓰기로 했습니다.



'사진 찍기용 회담'이 될 거라는 우려도 있었지만, 전 세계 핵무기의 90% 이상을 가진 세 나라가 처음으로 마주 앉아서 합의 문서까지 냈다는 데 의미가 있습니다.



<앵커>



핵 군축이 이번 회담의 핵심 의제였는데, 이와 관련한 구체적인 합의는 빠진 건가요?



<기자>



다만 구체적인 핵 감축 목표나 일정은 담기지 않았습니다.



트럼프 대통령은 세 나라가 핵 감축 책임이 있다면서도, 핵을 포기하게 하는 건 쉽지 않다고 인정했습니다.



푸틴 대통령은 세계 평화에 대한 공동 책임만 말했을 뿐, 핵 군축은 언급하지 않았습니다.



오히려 러시아군 장교가 회담장 부근에서 검은색 가방을 들고 가는 모습이 포착됐는데, 이게 핵 가방이라고 CNN이 보도했습니다.



핵 위용을 과시하는 행보로 평가됩니다.



러시아는 또 APEC에 맞춰서 아시아 곳곳에 군용기를 띄우며 군사적 영향력을 과시도 했습니다.



<앵커>



무엇보다 푸틴 대통령은 이번 APEC 무대를 통해서 사실상 국제적 고립에서 벗어났다. 이렇게 볼 수 있을까요?



<기자>



APEC에 참석한 정상들의 기념사진이 많은 걸 말해줍니다.



푸틴 대통령은 트럼프 대통령, 시진핑 주석과 함께 앞줄 가운데에 자리했습니다.



우크라이나 침공 이후 서방의 고립 대상이었던 푸틴 대통령이 화려하게 복귀했다, 이런 평가가 나옵니다.



노골적으로 홀대를 받은 다카이치 일본 총리 상황과는 꽤 대조적입니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 이승열)