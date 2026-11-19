<앵커>



APEC 정상회담이 열리고 있는 중국 선전에서 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 러시아 대통령이 3자 회담을 가졌습니다. 미·중·러 정상이 한자리에 모여 세기의 담판을 벌인 건 세계 역사상 처음입니다.



김영아 기자입니다.



<기자>



국제사회를 대표하는 스트롱맨 세 사람이 나란히 섰습니다.



사상 처음으로 열린 미·중·러 정상회담은 APEC 주최국인 중국의 시진핑 주석을 중심으로 왼편에 트럼프 미국 대통령, 오른편에 푸틴 러시아 대통령이 마주 앉은 구도로 진행됐습니다.



시진핑 주석은 강대국 간 화합을 강조했습니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 지구촌에서 강대국들은 특별한 책임을 짊어지고 있습니다. 강대국 간의 선순환적인 상호작용은 선택의 문제가 아니라, 반드시 이행해야 할 과제입니다.]



트럼프 대통령은 핵무기 감축과 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁을 거론하며 대화를 통한 해법을 촉구했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 과거 지도자들은 의견 차이가 있는 국가들과 대화하는 것을 피했지만, 우리는 정반대의 생각을 갖고 있습니다. 우리는 함께 이전과는 다른 길을 선택하고 있습니다.]



푸틴 대통령은 세계 평화와 안보를 위한 세 나라의 공동 책임을 강조했습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 우리 세 국가는 제2차 세계대전 승전국이라는 지위뿐만 아니라, 무엇보다도 국제 평화와 안보를 유지해야 할 공동의 책임으로 묶여 있습니다.]



오늘 회담은 예정에 없던 미러 정상 회동이 갑자기 추가되면서 2시간가량 늦게 시작됐습니다.



미러 회동에서는 '지각 대장'으로 악명 높은 푸틴 대통령이 먼저 회의장에 도착해 트럼프 대통령을 기다렸습니다.



트럼프 대통령은 푸틴 대통령을 친구로 부르고 귓속말까지 건네며 친근감을 내보였습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이 사람이 누구냐고요? 제 친구입니다.]



트럼프 대통령은 미러 회동 뒤 시 주석과도 회담에 이어 오찬을 함께하며, 세 정상은 저마다 다른 셈법 속에서도 스킨십을 이어갔습니다.



다만 관심을 모았던 한반도 비핵화는 모두발언에서 언급되지 않았습니다.



(영상편집 : 김병직)