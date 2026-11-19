<앵커>



하지만 수출 1조 달러라는 성과의 온기를, 우리 경제 곳곳으로 고르게 퍼트리는 건 여전히 큰 숙제입니다. 반도체에서도 적자를 면하지 못하는 협력업체들 있고, 수출 호황이 남의 동네 이야기인 산업도 있습니다.



이어서 홍영재 기자가 다양한 현장 목소리를 들어봤습니다.



<기자>



반도체 산업이 유례없는 호황을 겪으면서 제가 있는 이곳 용인 반도체 클러스터 부지에서도 공장 건설에 속도를 내고 있습니다.



하지만 기록적인 호황이 반도체 전 산업에 온기를 퍼트리고 있는지 이야기를 들어봤습니다.



삼성전자와 SK하이닉스는 3분기에 각각 매출 중에 55%와 80%를 이익으로 거뒀지만, 국내 협력업체들은 적자에서 벗어나지 못한 곳도 있습니다.



여전히 핵심 소재와 장비를 일본과 네덜란드 같은 해외 기업들이 상당 부분 맡고 있고, 국내 협력사들은 기술 장벽이 낮고 제값을 받기 어려운 분야에 몰려 있다는 평가입니다.



[안영우/PCB&반도체패키징산업협회 사무총장 : 빅2가 돈을 무지 많이 벌어도 결국은 외형적으로만 그런 것이지 실질적으로는 그렇게 납품 대금을 설비, 소재 쪽에 지불하고 나면 돈이 다 외국으로 다 빠져나간다는 거죠.]



그래서 협력 업체들이 함께 기술을 키워나갈 수 있게 지원하는 것이 중요합니다.



[이규민/원익IPS 경영기획본부장 : 삼성과 하이닉스가 성장하는 그 속도에 저희가 맞춰서 갈 수가 있는 건데 국내 소부장 업체들이 그 기술력의 요구에 대응을 잘하고 있느냐가 핵심인 것 같습니다.]



다른 산업은 사정이 다릅니다.



중국과의 경쟁 속에 자동차·선박 등 운송장비는 3분기 수출이 1.2% 감소했고, 석유화학과 금속 등 기대를 채우지 못했던 분야들도 적잖습니다.



[황경인/산업연구원 전략산업분석실 실장 : 단연코 중국 제조업 경쟁력의 지속적인 향상 이것 때문인 것 같아요. 신산업에 해당할 수도 있는 디스플레이나 2차전지 여기도 지금 중국 때문에 많이 고전을 하고 있어서.]



또 대미 무역흑자가 사상 처음 1천억 달러를 넘었는데, 미국의 추가 통상 압박 가능성에도 대비해야 합니다.



기록적인 수출이 민생과 서민 경제 전반으로 퍼지게 만드는 것도 중요합니다.



반도체로 일군 1조 달러 수출.



반도체 이후를 준비해야 하는 것도 우리 경제에 남은 과제입니다.



(영상취재 : 강동철, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 김한길)