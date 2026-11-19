<앵커>



그래도 오늘(19일), 반가운 소식도 있습니다. 우리나라가 사상 처음으로 연간 수출 1조 달러를 돌파했습니다. 독일과 미국, 중국에 이어 세계 네 번째입니다. 우리 국민 모두가 피땀 흘려 이뤄낸 성과여서 의미가 더 크게 느껴지는데요. 산업 현장 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다.



최승훈 기자. 아무래도 1등 공신이 반도체일 텐데, 반도체 공장에 나가 있군요?



<기자>



SK하이닉스 이천 공장에 나와 있습니다.



이곳이 오늘 특히 의미가 깊은 이유는요, 인공지능 개발과 올해 우리 수출 주역인 HBM반도체를 세계 최초로 개발한 SK하이닉스의 핵심 생산 기지이기 때문입니다.



하루 24시간 내내 지금도 HBM을 생산하고 있는데, 먼지 한 톨도 허용되지 않는 곳이라서 행사는 따로 열리지 않았고요, 수출 1조 달러 달성 팻말을 단 로봇이 공장 내부를 누비는 정도로, 소박하게 자축했습니다.



<앵커>



HBM은 근데 이송 과정부터가 만만치 않다면서요?



<기자>



네, 맞습니다.



HBM이 손톱 크기에, 높이가 1mm도 안 될 만큼 아주 작습니다.



이걸 곱게 쌓아서, 온도와 습도를 안전하게 일정하게 유지하는 무진동 특수차에 싣는데, 한 대에 몇십억 원씩 하기 때문에 최고 수준의 보안요원들이 붙어서 공항으로 보냅니다.



만드는 것도 어렵지만 수출까지 그만큼 많은 노력이 들어가는 겁니다.



<앵커>



이제 수출 강국을 넘어서 수출 대국이 됐다 그런 자부심이 느껴지는데요. 반도체의 역할이 크긴 하지만 결국 모든 산업이 제 역할을 했다 이렇게 볼 수 있겠죠?



<기자>



예, 그렇습니다.



지난해 7천억 달러 수준이었던 수출이 올해 1조 달러를 돌파한 데는 반도체 공이 역시 제일 큽니다만, 석유제품, 전기전자, 화장품부터 농수산식품까지, 다양한 품목들이 선전했습니다.



올해 수출은 연말까지 총 1조 1천700억 달러까지 늘어날 걸로 전망됩니다.



연구실, 생산 현장 등 수출 현장을 지킨 모두의 땀방울을 모아서 만든 성과입니다.



1조 달러 시대를 연 이곳 불빛은 오늘 밤에도 꺼지지 않고 있습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 남일)