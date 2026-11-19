<앵커>



수능시험 때문에 전 국민의 휴대전화가 울리는 건 이번이 처음입니다. 일상 속 갑자기 울린 경보음으로 깜짝 놀랐다는 분들도 많으셨지만, 알람을 받지 못한 경우도 있었다는데요.



어떻게 된 일인지, 정지연 기자가 취재했습니다.



<기자>



경보음이 동시에 울려 퍼지고, 시민들은 각자 휴대전화를 확인합니다.



[이송이/서울 광진구 : 다들 웅성웅성 놀라긴 했는데 수능이어서 '학생들 응원' 이러고 있었어요.]



수능 시험 시작 직전 전국에 부정행위 방지를 위한 위급재난문자가 발송됐습니다.



전원 켜진 휴대전화에선 10.5초 동안 경보음이 울렸습니다.



지진도 폭우도 아닌 시험 때문에 전 국민 휴대전화가 울리는 건 이번이 처음입니다.



[이혜지/경기 안양시 : 노래 듣고 있었는데 갑자기 이어폰에서 빵빵 울리니까 놀라기도 했고, 지하철 전체에서 알람이 그렇게 크게 울린 건 처음이라서….]



[장우영/경기 고양시 : 한꺼번에 울려서 놀라긴 했습니다. (부정행위) 피해 줄이기 위해선 잘한 행위인 것 같습니다.]



오후에도 이렇게 위급재난문자가 온 건데, 휴대전화 전원을 꺼뒀다가 다시 켜, 부정행위에 활용할 수도 있다는 우려가 나오자 추가로 불시 점검 한 겁니다.



경보음은 오전 1번 오후 2번 총 3번 울렸습니다.



하지만 온라인에서는 문자를 받지 못했거나 경보음이 울리지 않았다는 글도 잇따라 올라왔습니다.



[수험생 학부모 : 당연히 울리겠거니 했는데 울리지 않고 아예 메시지 오지도 않고. 그러면 신뢰가 많이 되지 않는 거죠.]



정부는 이에 대해 일부 구형 휴대전화를 사용하거나 소프트웨어 오류가 생긴 경우 문자 수신 안 되는 예외가 있을 수 있다고 설명했습니다.



(영상취재 : 설치환·조창현·김남성, 영상편집 : 유미라, VJ : 이준영, 디자인 : 조수인)