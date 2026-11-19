<앵커>



초유의 AI 부정행위 사태를 수습하고, 대책을 이끌어야 하는 책임자는 최교진 장관입니다. 그런데 요 며칠 모습이 보이지 않습니다. 그동안 교육부가 손 놓고 있었다는 비난이 큰 데다 수능을 코 앞에 두고 실언까지 이어지면서, 숨어 있는 것 아니냐는 말이 나옵니다.



보도에 장세만 기자입니다.



<기자>



오늘(19일) 오전 교육부 브리핑, 수능 부정행위 적발 결과를 설명하는 자리인데, 장관 대신 차관이 나섰습니다.



[최은옥/교육부 차관 : 존경하는 국민 여러분 그리고 수험생과 학부모 여러분, 교육부 차관 최은옥입니다.]



수험생 가족 등 국민적 관심이 쏠려있는 자리인데 정작 주무 장관이 빠진 겁니다.



그제 수능 부정행위 대응 관련 국무총리의 대국민 담화 자리에도 과기부 장관은 참석했지만 최 장관은 나타나지 않았습니다.



수능 날 아침에 시험장을 찾아 수험생을 격려하겠다던 행사도 하루 전에 갑자기 취소했습니다.



앞서 최 장관은 AI 시험 부정 관련 무책임한 답변으로 구설수에 올랐습니다.



[박정훈/국민의힘 의원 : (AI 부정행위) 100% 잡아낼 자신이 있어요?]



[최교진/교육부 장관 : 전 못할 거 같습니다.]



[박정훈/국민의힘 의원 : 교육부 수장이 지금 이걸 못한다고 얘기를 하면.]



[최교진/교육부 장관 : 제 나이가 있어서.]



이 때문에 아예 화를 피해 숨어버린 것 아니냐는 비난이 나옵니다.



교육부는 AI 시험 부정 문제에 대해 1년 반이나 손을 놓고 있었다는 비난을 면치 못하고 있습니다.



지난해 4월 한국어능력시험에 이어 올해 5월에는 국가기술자격시험과 토익시험에서도 스마트안경 부정행위가 적발됐습니다.



교원단체에서는 대책 마련 요구가 터져 나왔지만, 교육부는 묵묵부답이었습니다.



[박주형/경인교대 교육학과 교수 : 수능에서 이때까지 가장 큰 이슈는 문제 출제였어요. (AI부정행위같은) 변화에 대응하는 시스템적인 접근은 상당히 좀 부족한 게 아니었나라는 (평가를 할 수 있습니다.)]



야당도 최 장관에 대한 해임안 추진을 벼르고 있어서 수능 이후 최 장관 거취 문제가 수면 위로 올라올 걸로 보입니다.



(영상편집 : 남일)