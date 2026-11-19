<앵커>



당장 이번 주말부터는 대학마다 논술시험이 이어집니다. 논술도 AI를 활용한 부정행위가 가능한 만큼 각 대학이 대책 마련에 비상이 걸렸는데요. 내일(20일) 입학처장들이 긴급 대책회의를 하는 걸로 확인됐습니다.



한성희 기자의 단독보도입니다.



<기자>



지난해 경희대 인문 계열 논술 시험지입니다.



제시문과 논제를 초소형 카메라로 촬영해 AI에 입력하자, 10초도 안 돼 그럴듯한 답안이 나옵니다.



지난달 연세대와 서울시립대 논술에서 스마트안경 부정행위가 적발된 만큼, 당장 이번 주말부터 논술 시험이 시작되는 대학들은 비상이 걸렸습니다.



경희대는 감독관에게 스마트 안경 구분 교육을 하고, 초소형 카메라를 막기 위해 3만 5천 수험생에게 앞치마를 나눠주기로 했습니다.



초소형 카메라를 활용한 세무사 시험 부정행위 적발 후 내린 결정입니다.



[임진택/경희대 입학처 부처장 : 카메라가 외부로 이렇게 가려질 수 있느냐가 중요해서 시연을 해보니까, (초소형 카메라가) 보이지 않는 것으로 확인이 됐습니다.]



구술시험을 앞둔 서울대는 가운 착용을 의무화하고, 동국대는 수능 때처럼 응시자 단추에 스티커를 붙이도록 할 예정입니다.



숙명여대는 귀마개 착용을 금지하고 귀가 보이도록 머리를 묶게 안내합니다.



성균관대 등 여러 대학은 수능처럼 학교가 제공한 필기구만 쓰게 하거나, 안경 착용자는 별도 확인 절차를 거치도록 했습니다.



대학 협의체인 한국대학교육협의회도 움직였습니다.



교육부 요청에 따라 내일 오전 10시, 각 대학 입학처장이 모두 참여하는 긴급 화상회의를 소집한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



이번 사안으로 입학처장들이 한자리에 모이는 건 처음인데, 대학들은 대학별 시험 부정행위도 수능 AI 부정행위에 준하는 엄정 대응 방침을 나눌 걸로 예상됩니다.



(영상편집 : 조무환, VJ : 신소영)