<앵커>



이번에는 교육부 연결해서 앞서 전해드렸던 부정행위 단속 결과를 자세히 알아보겠습니다.



홍승연 기자, 지금 발표된 게 98명인데 이게 전부는 아닌 거죠?



<기자>



98명 적발 사례는 4교시 기준 잠정 발표입니다.



1천300곳이 넘는 시험장의 보고가 마무리되면 적발 사례가 더 늘어날 가능성이 있습니다.



정부는 당장 내일(20일)부터 '범정부 수능 부정행위 대응 TF'를 가동해 의심 사례를 집중 조사합니다.



국민권익위원회도 내일부터 두 달간 첨단기기 부정행위 집중신고기간을 운영해 건당 최대 1억 원의 포상금을 지급하기로 했습니다.



비실명 대리신고도 가능하고, 부정행위에 함께 가담한 사람이라도 자진 신고하면 처벌이나 제재를 감경하거나 면제받을 수 있습니다.



정부는 또 기존 1년이었던 응시 자격 정지 기간을 최대 10년으로 늘리는 법 개정을 서둘러, 올해 적발된 부정행위자부터 적용할 방침입니다.



<앵커>



시험이 끝나면 난이도 논란도 항상 나오잖아요, 이번 수능은 어땠습니까?



<기자>



지난해 불수능 논란을 불러일으킨 영어의 경우 올해는 적정 난이도 확보에 주력했다고 평가원은 밝혔습니다.



실제 EBS 분석에서도 지난해보다는 쉽고 올해 9월 모의평가보다는 어렵게 출제된 것으로 나타났습니다.



다른 영역을 보면, 1교시 국어는 지난해 수능보다 전반적으로 쉽게 출제됐고 2교시 수학의 경우 EBS는 지난해와 비슷한 수준으로 입시 업계는 비슷하거나 다소 어려웠던 것으로 분석하고 있습니다.



특히 내년에 치러지는 2028학년도 수능부터는 고교 내신이 5등급제로 바뀌고 수능 선택과목도 폐지되는 큰 변화가 예고돼 있기 때문에 올 대입은 막판 전형까지 경쟁이 치열할 걸로 보입니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김윤성)