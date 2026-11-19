<앵커>



다시 수능 소식으로 이어가겠습니다. 이번 수능은 시험 직전에 여러 지침이 바뀌고 분위기도 어수선해, 수험생들이 정말 고생이 많았습니다.



안경 검사에 단추 스티커, 소매 검사에 재난 문자까지 수험생과 가족의 애타는 9시간을 조윤하 기자가 전하겠습니다.



<기자>



6년 만에 찾아온 수능 한파에 겹겹이 껴입은 수험생들이 하나둘 시험장으로 향합니다.



정성스레 준비한 도시락을 아들에게 건네고, 누구보다 긴장될 아들을 꼭 안아줍니다.



[잘하고 와라. 화이팅!]



막내딸의 등을 토닥이며 응원한 가족들은 딸이 시험장에 들어가고도 쉽사리 자리를 뜨지 못합니다.



[수험생 학부모 : 막내딸, 지금까지 준비 잘해왔고, 잘할 거라고 믿습니다. 화이팅! 꼭 합격할 거야!]



소지품 규정부터 사용 물품까지 바뀐 게 많아 수능 전날까지 다소 혼란스러웠지만, 수험생들은 차분한 마음으로 수능에 임했습니다.



[최종현/수험생 : 많이 무섭기도 한데, 준비한 대로 보면 좋은 결과 있을 거라고 믿고 (있습니다.)]



입실을 마친 수험생들은 오전 8시 10분부터 나눠 받은 스티커를 부착하고, 쓰고 있던 안경을 벗어 점검을 받았습니다.



소매를 걷어 올려 검사받고, 가져온 가방까지 모두 복도에 옮겨 놓고서야 준비 절차가 끝났고, 필기구와 스티커 등 우려했던 물품 부족 같은 별다른 혼란은 없었습니다.



9시간에 걸친 시험이 모두 끝난 뒤, 수험생들의 얼굴에는 후련함과 아쉬움이 교차했습니다.



[김태형/수험생 : 조금은 어수선한 분위기긴 했는데, 그래도 다들 열심히 해 온 만큼 그냥 무난하게 보려고 노력했던 것 같습니다.]



초유의 부정행위 사태, 긴장과 불안, 초조함 속에 애태운 수험생과 가족의 9시간이었습니다.



(영상취재 : 설치환·박현철·이찬수, 영상편집 : 김윤성, VJ : 김형진)