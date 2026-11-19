<앵커>



그럼 오늘(19일) 대법원 결정에 대한 각 당 반응도 알아보겠습니다. 먼저 민주당 취재기자 연결합니다.



김지욱 기자, 민주당이 조희대 대법원장에 대해 탄핵 추진으로 가닥을 잡았다고요?



<기자>



민주당은 판결 직후부터 비상 의원총회를 열어 논의한 끝에 조희대 대법원장 탄핵을 추진하기로 결정했습니다.



김민석 대표는 내란 부역을 정당화하려는 역사적인 왜곡에 대해서는 도저히 묵과할 수 없다면서 역사적 사명감을 가지고 조 대법원장을 탄핵해야 한다고 판단했다고 밝혔습니다.



이후 절차와 내용은 지도부에 위임하기로 했다고 말했습니다.



김 대표는 조희대 대법원의 오늘 판결은 내란이 났을 때 한덕수처럼 하라는 행위 규범을 온 국민에게 강요한 역사적 반역이라고 비판했습니다.



앞서 대법원이 일부 무죄 취지로 파기환송한다는 주문을 발표하자, 민주당 의원들은 앞다퉈 SNS를 통해 대법원의 날 선 반응을 쏟아냈는데요.



사법 사망 선고다, 조희대의 국헌문란이라는 표현도 나왔습니다.



의원총회에서는 의원들의 자유 발언이 이어졌는데요.



조 대법원장 탄핵안 발의를 놓고 격론이 벌어졌습니다.



정청래, 김용민 의원과 같은 강경파 의원들은 즉시 탄핵해야 한다고 말했지만, 일부 의원들은 그러면 중도층 다 떠난다면서 반대 의견을 냈던 것으로 전해졌습니다.



격론이 이어진 끝에 민주당은 결국 탄핵 추진을 결정했습니다.



일찌감치 조 대법원장 탄핵을 주장해 온 조국혁신당은 당장 다음 주에 탄핵안을 통과시키자며 탄핵에 힘을 실었습니다.



또 오늘 저녁부터 탄핵을 촉구하는 국회 본청 앞 촛불 집회도 시작했습니다.



(현장진행 : 박영일, 영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 이승희)