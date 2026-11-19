<앵커>



법조팀 박예린 기자와 얘기 좀 더 나눠보겠습니다.



Q. 내란죄 인정됐다고 봐야 하나?



[박예린/법조팀 기자 : 대법원이 직접적으로 표현하지는 않았지만 내란죄를 유죄로 인정하는 취지로 해석할 수 있습니다. 한 전 총리의 세 가지 행위 가운데 비상계엄을 선포하기 전 한 전 총리가 국무회의 심의를 위해 소집을 요청한 것에 대해서는 대법원은 '국헌문란의 목적이 있었다.' 이렇게 판단하기는 어렵다고 보기는 했습니다. 하지만 2심이 내란 중요임무 종사 혐의에 대해 유죄로 인정한 두 가지 행위에 대해서는 국헌문란 목적이 인정된다며 대법원도 유죄 취지로 판단했습니다. 다시 말해 내란 중요임무종사죄 성립의 전제가 되는 쟁점 즉 12.3 비상계엄 관련 행위가 내란죄에 해당한다는 점을 인정한 겁니다. 따라서 대법원이 내란죄 성립을 인정한 것이라고 볼 수 있겠습니다.]



Q. '내란 우두머리 혐의' 윤석열 항소심 재판은?



[박예린/법조팀 기자 : 앞서 말씀드렸듯이 대법원은 12.3 비상계엄을 사실상 내란이라고 봤습니다. 또 오늘(19일) 대법원은 내란의 핵심적 실행 행위는 윤 전 대통령이 사전에 세운 계획에 따라 국무회의 심의와 무관하게 이뤄졌다고 설명했는데요. 이런 점을 봤을 때 내년 1월 항소심이 선고될 예정인 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의는 유죄 판단이 내려질 가능성이 높아 보입니다.]



Q. 3가지 행위, 모두 국헌문란 목적 인정 의견도?



[박예린/법조팀 기자 : 한 전 총리의 행위를 계엄 전후로 나눠서 판단한 다수 의견과는 달리, 3명의 대법관 소수 의견은 '한 전 총리가 내란에 가담한 것은 일련의 행위이기 때문에 이를 나눠서 봐서는 안 된다'고 봤습니다. 과거에 발생한 내란 행위가 정상적인 절차를 갖추려 했었다는 점을 봤을 때 법이 정한 절차대로 국무회의 심의를 건의한 점은 총리로서 했어야 하는 적법한 직무인지 아니면 내란 가담인지 이걸 구분하는 기준이 될 수 없다는 겁니다. 또 새 대법관은 한 전 총리가 계엄의 위헌 위법성을 충분히 인식한 상태에서 국무회의를 건의했다는 점도 이유로 들어 모두 국헌 문란의 목적이 인정된다고 판단했습니다.]



(영상편집 : 김종미)