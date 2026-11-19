<앵커>



대법원은 파기환송 판결과 함께 한덕수 전 총리의 구속기간도 연장했습니다. 이에 따라 한 전 총리는 구속 상태에서 파기환송심 재판을 받게 됐습니다. 대법원 재판을 받고 있는 이상민 전 장관 역시, 구속기간 만료에 따른 석방 가능성은 크지 않을 것으로 보입니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



대법원은 내일(20일) 0시 만료될 예정이던 한덕수 전 총리 구속기간을 두 달 연장했습니다.



대법원은 한 전 총리 내란 혐의 사건을 서울고법으로 돌려보내면서, 파기환송심 절차에 해당하는 구속기간을 적용해 대법원이 직접 구속기간을 갱신한 겁니다.



관련 규정에 따라 한 전 총리의 구속은 최대 내년 5월 20일 0시까지 이어질 수 있습니다.



내란중요임무종사 혐의로 대법원 재판을 받고 있는 이상민 전 행안부 장관의 구속기간은 다음 달 18일 만료되는데, 대법원이 그 전에 유죄 확정판결을 선고할 경우 이 전 장관은 석방되지 않습니다.



설령 한 전 총리 사건처럼 파기환송 판결을 하더라도, 일부에 대해 유죄 취지 판결을 하면서 구속기간을 대행 갱신해도 이 전 장관의 구속 상태는 유지됩니다.



특히 대법원이 오늘 한 전 총리와 이 전 장관이 언론사 단전·단수 조치 이행 등을 논의한 혐의에 대해 인정한 만큼 이 전 장관에 대해 전체 무죄 취지 판결이 나올 가능성은 낮아 보입니다.



[권영준/대법관 : (한 전 총리가) 이상민과 단전·단수 조치 지시 이행방안 등을 논의하고 그로 하여금 이를 이행하도록 하였다는 부분입니다. 국헌문란 목적이 인정될 여지가 크다는 의견입니다.]



같은 혐의로 2심에서 유죄를 선고받은 박성재 전 법무부 장관의 구속기간은 최대 내년 4월까지입니다.



윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 사건은 내년 1월 항소심 선고를 앞두고 있는데, 대법원은 윤 전 대통령 사건을 먼저 처리하거나 한 전 총리와 이 전 장관 등 사건과 함께 처리할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 박태영·김민영)