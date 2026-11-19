<앵커>



대법원이 무죄 취지로 판단한 건 한 전 총리가 비상계엄 선포 전에 한 행위입니다. 국무회의 심의를 건의한 행위엔 국헌 문란 목적이 있었다고 단정하기 어렵다는 겁니다.



신용일 기자가 보도합니다.



<기자>



대법원이 오늘(19일) 한덕수 전 총리와 관련해 단 한 가지 행위에 대해서만 원심의 유죄 판단을 뒤집고 무죄 취지로 파기했습니다.



윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하기 전에 한덕수 전 총리가 국무회의 심의를 건의한 행위에 대해 다른 판단을 한 겁니다.



특검은 물론 1심과 2심 재판부는 한 전 총리의 행위가 비상계엄이 절차적 요건을 갖춘 것처럼 보이도록 꾸미려는 의도여서 내란에 가담하려는 국헌문란 목적이 인정된다고 봤습니다.



하지만 대법원은 국무회의 부의장인 총리로서의 의무를 이행하려는 것이 아니라고 단정할 수 없다고 판단했습니다.



오히려 비상계엄이 실제로 선포되기 전에는 한 전 총리가 계엄에 반대하는 태도를 직·간접적으로 표명했다고 볼 수 있다고 밝혔습니다.



[권영준/대법관 : 국헌문란 목적을 쉽사리 인정할 경우, 향후 내란죄의 책임을 피하기 위해서는 오히려 국무회의 심의 건의를 하지 않아야 한다는 잘못된 행위 지침을 제공하거나. 아무런 행위 지침도 제공해 주지 못하는 결과에 이르게 됩니다.]



반면 오경미, 신숙희, 김성수 대법관은 계엄 선포 전 행위에 대해서도 내란죄를 인정해야 한다는 소수의견을 밝혔습니다.



[오경미/대법관 : 내란 행위에 형식적 정당성을 부여하고 마는 도구로 형해화될 가능성과 그 위험성을 예견하면서도 적극적으로 국무회의 절차를 건의하는 행동을 한 것입니다.]



결국 한 전 총리의 내란죄 자체는 인정되지만 일부는 무죄라는 취지의 판결이 선고된 건데, 확정판결은 파기환송심 이후 사건이 다시 대법원에 올라오면 선고될 것으로 보입니다.