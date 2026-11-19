<앵커>



그래도 시험만큼은 공정하다는 믿음. 그래서 그 어느 곳보다 시험을 믿었던 대한민국, 이제 그 신뢰가 무너지고 있습니다. 의혹의 중심에 있었던 인물은 떠났지만, 이 사태는 이제 시작입니다. 부정행위가 어떻게 가능했는지, 앞으로 많은 시험들을 어떻게 치를지, 이 질문에 답을 찾지 못한다면 무너진 신뢰는 되찾을 수 없을 겁니다.



이어서 이경원 기자입니다.



<기자>



세무사 시험 수석 합격자를 향한 AI 부정행위 의혹, 그리고 이어진 자백,



[한 모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 피해를 드린 점 진심으로 사과드립니다.]



이제 시작이었습니다.



올해 어떤 시험은 유독 고득점자가 많아졌더라, 덩달아 합격자도 급증했다, 심지어 1차와 2차 시험을 한 해 한 번에 붙는 동차 수험생이 유독 늘었다는 말까지, 의혹은 의혹을 부르며 퍼졌습니다.



비극으로 끝난 리트 만점자 의혹은 그 중심에 있었습니다.



그런데, 정말 문제는, 의혹의 사실 여부, 그 자체만이 아니었습니다.



[최유안/서울 영등포구 : 남들은 바보라서 이렇게 맨날 몇 년 동안 공부를 하고 막 밤을 새워가면서 공부하고 하는 게 아닌데….]



[한현솔/경기 양주시 : 이렇게 안 좋은 사례들이 많이 나온다고 하면 굳이 시험을 봐야 되나….]



실제 이번 사태 이후 고득점자에 대한 신뢰가 낮아졌다는 응답이 79.5%에 달한다는 조사도 나왔습니다.



하지만 당장 정부가 부랴부랴 내놓은 대책의 시선은 여전히 시험장 안에 머물러 있습니다.



국가자격시험 전수조사, 시험장 와이파이 차단, 적발 시 응시 자격 제한 10년 상향.



이미 지난해 대학가 AI 부정행위가 도마 위에 올랐지만,



[최교진/교육부장관 (지난해 12월) : AI 활용한 부정행위 사태가 나타났기 때문에 더 보완할 것이 있는지 철저히 하도록 하겠습니다.]



결론은 윤리 가이드라인 배포였고, 평가 시스템을 어떻게 손 볼 것인가에 대한 논의는 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.



[이범/교육평론가 : 뉴욕대에서는 구술을 시키고, 그거를 이제 또 AI가 평가하게 하는 이런 것들이 이미 시도되고 있거든요. 세계적으로 다양한 대안이….]



그래도 세무사 시험같이 국가가 직접 나서는 시험만큼은 공정할 거란 믿음이 AI 기술 진보와 함께 무너지는 상황.



부정 시험 의혹 규명과 함께, 평가를 어떻게 변화시킬지 대책이 나오지 않는다면, 불신이 미칠 사회적 파장은 생각보다 클 수 있습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 장현기, 작가 : 김효진, 인턴 : 김정원)