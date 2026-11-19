<앵커>



오늘(19일) 전국적으로 위급재난문자가 세 번 울렸습니다. 고사장에 울려 퍼진 경보음에, 숨겨놨던 스마트폰이 무더기로 적발됐습니다.



이어서 정반석 기자입니다.



<기자>



1교시 시작 10분 전인 오전 8시 30분.



전국에 정부가 발신한 위급재난문자가 10.5초간 울렸습니다.



스마트폰을 제출하지 않고 몰래 갖고 있는 수험생을 찾아내기 위한 조치에 1차 문자에서만 전국 시험장에서 스마트폰 31대가 적발됐습니다.



일부는 시험장 안에서, 일부는 복도에 내놓은 가방 안에서 경보음이 울려 덜미를 잡혔습니다.



[최은옥/교육부 차관 : 시험본부에 인계하여 초소형 카메라 등 첨단기기 소지 여부를 면밀히 확인하고, 첨단기기 활용 부정행위인 경우 위계에 의한 공무집행 방해로 고발 등 엄정 조치하겠습니다.]



정부는 3교시 영어 시험이 끝난 직후인 오후 2시 21분, 그리고 2시 57분에 재난 경보를 추가 발송했습니다.



특히 마지막 경보는 한국사 시험이 진행되던 시각이었습니다.



세 차례 재난 경보로 적발된 스마트폰은 모두 49대.



스마트폰은 사용하지 않고 가지고만 있어도 모두 부정행위로 처리돼 올해 성적이 무효가 됩니다.



스마트폰 적발로 시험 시작 시간이 지연된 사례는 없었다고 교육부는 전했습니다.



[양서연/수험생 : 불편하진 않았고 초반에 좀 당황스럽긴 했는데, 감독관 분들이 다 현재 제가 있는 고사실엔 문제가 없다고 해주셔서, 빨리 정신을 다잡았던 것 같아요.]



정부는 당초 한차례 위급재난문자를 보내기로 했다가 수시로 발신하라는 대통령의 지시 이후 불시에 추가로 발송하기로 대책을 바꿨습니다.



교육부와 교육과정평가원은 부정행위 심의위원회를 통해 사안의 경중에 따라 징계 수위를 결정할 방침입니다.



(영상취재 : 설치환·이재영·이찬수, 영상편집 : 박지인)