<앵커>



대법원이 한덕수 전 총리에게 징역 15년을 선고한 2심 판결을 파기환송했습니다. 내란죄를 인정했지만, 일부 혐의를 무죄 취지로 판결했습니다. 대법원 선고 말고도 오늘(19일)은 전해드릴 소식이 많습니다. 그 어느 때보다 어수선한 분위기 속에 2027학년도 수능이 치러졌습니다. 또 수능을 풀어 보이겠다고 했던 법학적성시험 만점자 이진우 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 역사상 처음으로 미중러 정상회담도 있었고, 우리 연간 수출이 1조 달러라는 새 역사에 도달하기도 했습니다. 이 가운데 저희는 먼저 수능 소식부터 전하겠습니다. 정부의 강력한 경고에도, 전국의 시험장에서 100명 가까운 수험생이 부정행위로 적발됐습니다. 카메라와 휴대전화, 스마트 안경까지 우려했던 기기들이 다 나왔습니다.



첫 소식, 서동균 기자입니다.



<기자>



대학수학능력시험이 치러진 경기 용인시의 한 고사장.



이곳에서 시험을 치르던 수험생 한 명이 카메라와 이어폰을 소지한 것이 드러나 부정행위로 적발됐습니다.



[교육청 관계자 : 감독관이 육안으로 카메라하고 블루투스 (이어폰을) 소지한 사실을 확인을 했고요.]



부정행위는 2교시, 수학 영역 시험 시간에 발견됐습니다.



해당 수험생은 재수생으로, 해당 기기를 실제 사용했는지는 아직 밝혀지지 않았습니다.



수험생이 소지했던 카메라는 손바닥 절반 수준의 크기인 것으로 알려졌습니다.



[수험생 : (감독관이) 부정행위 한 학생 곁으로 다가오더니 이렇게 손을 딱 하시는 거예요. 그때 이제 부정행위 한 학생이 검정색 한 이만한 물체를 감독관님한테 주더라고요.]



또 추가로 복도에 내놓은 가방에서는 태블릿피시가 발견됐습니다.



교육 당국은 오후 3시 30분쯤 경찰에 해당 내용을 신고했다고 밝혔습니다.



서울 서초구의 한 시험장에서도 부정행위가 적발됐습니다.



2교시 시험 도중 휴대전화에서 소리가 들려 적발됐는데, 수험생의 신발 속에서 휴대전화가 발견된 것으로 전해졌습니다.



같은 시험실에 있던 학생들에 대해서도 수색 절차가 진행됐습니다.



[수험생 : (시험 끝나고) 감독관 한 20명 정도 들어와 가지고 금속 탐지기로 다 이렇게 검사했거든요.]



충남 천안의 한 시험장에서는 한 수험생이 2교시 수학 영역 시험 중 스마트안경을 갖고 있다 적발돼 부정행위로 처리됐습니다.



교육부는 오늘 수능시험에서 적발된 부정행위자는 98명으로 이 가운데 스마트기기를 실제 활용한 경우는 5건이라고 밝혔습니다.



시험 중 스마트폰으로 문제지를 촬영하거나 화장실에서 스마트폰을 사용하다 적발된 경우도 있었습니다.



정부는 스마트기기를 활용한 부정행위자에 대해서는 엄중한 책임을 묻겠다며 고발 등 형사처벌 가능성을 예고했습니다.



(영상취재 : 장운석·김세경, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 박천웅)