[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 강준영 (한국외대 국제지역대학원 교수), 문성묵 (국가전략연구원 통일전략센터장)

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사상 최초로 미중러 정상의 3자 회담이 오늘 중국 선전에서 열렸습니다. 회담에 앞서 트럼프 미국 대통령은 "핵확산 위협에 맞서 협력이 필요하다"며 "전세계의 모든 문제를 논의할 것"이라고 말했습니다. 이번 회담을 앞두고, 당사국을 빼고 전후 문제를 논의했던 1945년의 '얄타 회담'처럼 우크라이나 전쟁과 한반도 문제 등과 관련한 '제 2의 얄타 회담'이 되는 것 아니냐는 우려가 제기되기도 했는데요, 오늘 3자 회담 테이블에는 어떤 주제가 올라왔고 그 의미가 무엇인지 짚어봅니다.



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