[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 앤드루 로이드 웨버 (뮤지컬 제작자 · 작곡가)

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[김종원]

11월 19일, 뉴스 사냥을 시작합니다.



[윤태진]

오늘은 뜨거운 인물을 심층 인터뷰하는 코너, 이슈인으로 시작합니다.



[김종원]

제가 이분을 이렇게 직접 뵙고 인터뷰까지 할 날이 올 줄 정말 몰랐습니다. 말 그대로 살아 있는 전설, 리빙 레전드입니다. <오페라의 유령>, <캣츠>, <스쿨 오브 락>, 다 아시죠?



[윤태진]

네, 대작이죠.



[김종원]

이 뮤지컬 대작들 모두 이분 손에서 탄생했습니다. 세계적인 작곡가이자 뮤지컬 제작자, 앤드루 로이드 웨버입니다. 한국에 오신 것을 환영합니다.



[앤드루로이드웨버]

감사합니다.



[윤태진]

한국에 오신 것을 환영합니다.



[앤드루 로이드 웨버]

만나서 반갑습니다. 초대해 주셔서 감사합니다.



[김종원]

진짜 제가 이렇게 로이드 웨버 경을 만나게 될 줄은 사실은 상상도 못 했습니다. 어렸을 때부터 로이드 웨버 경의 음악을 많이 들었고, 그런데 이제 직접 음악에 대한 질문을 하게 돼서 너무 영광입니다. 먼저, 사실 이번 방한이 첫 방한이라고 들었습니다. 그리고 처음 한국 방송 출연이시라고 들었는데, 한국의 인상, 그리고 SBS <뉴스헌터스>의 인상 좀 어떠신지요?



[앤드루 로이드 웨버]

초대해 주셔서 정말 감사합니다. 한국에 오게 돼서 아주 기대가 큽니다. 말씀하신 대로 한국은 이번이 처음입니다. 도착한 지 이제 겨우 하루 되었네요. 첫인상을 말씀드리자면 정말 대단한 도시입니다. 이렇게 산과 언덕이 많은 줄은 몰랐는데 새로운 느낌이었습니다. 무척 설레는 마음으로 이곳을 제대로 둘러볼 생각입니다



[김종원]

사실 런던의 대표 문화 상품 중의 하나가 웨스트엔드 뮤지컬이기도 하고, 사실 뮤지컬의 거장이시지 않습니까? 런던을 넘어서 전 세계 뮤지컬 산업을 사실은 만든 분이다, 라는 얘기도 부족하지 않은데, 이 때문에 영국에서 귀족 작위를 받으셨더라고요. 찰스 3세 대관식 때 이 대관식 찬가를 작곡하시기도 했는데, 저는 한국 사람으로서 이게 어떤 의미인지가 확 와닿지는 않거든요.



[앤드루 로이드 웨버]

국왕께 직접 작곡 의뢰를 받은 것 자체가 큰 영광이었죠. 작곡을 의뢰하실 땐 아직 국왕이 아니셨지만 대관식 때는 물론 국왕이 되셨으니까요. 국왕과 왕비께서 함께 왕관을 쓰시는 순간이어서 정말 특별했습니다. 바로 그 특별한 순간을 위한 곡을 써야 했던 거죠. 어쨌든 정말 즐거웠던 동시에 아주 극적인 경험이었습니다.



[윤태진]

<오페라의 유령>이 세상에 나온 지 40년이 됐습니다. 또 40주년 기념 앨범을 직접 리마스터링 하기도 하셨는데, 또 이 앨범이 UK 차트에서 1위를 차지했더라고요.



[앤드루 로이드 웨버]

6개월쯤 전에 <오페라의 유령> 오리지널 앨범을 들었는데 그 당시 믹싱할 때 에코를 너무 많이 넣었더라고요. 지금이라면 그렇게 안 했을 것 같습니다. 그래서 다시 리믹스할 기회가 생기면 훨씬 더 좋은 음악으로 만들 수 있겠다고 생각했는데 그런 기회가 온 거죠. 오리지널 마스터 테이프가 두 개 빼고 다 남아 있었어요. 이렇게 두꺼운 테이프였죠. 그걸 전부 런던의 애비 로드 스튜디오에서 들어 봤고 앨범 전체를 처음부터 다시 구상하기로 했죠. 무척 놀라웠던 건 배우들의 노래가 방금 녹음한 것 같았다는 점이었습니다. 정말 생생하고 훌륭했죠. 결과도 아주 좋았습니다. 차트 1위에 올랐으니까요. 핼러윈 때는 틱톡 1위 곡이 되기도 했죠.



[김종원]

그렇겠네요. 핼러윈과 정말 잘 어울리는 노래인데, 'The Phantom of the Opera'라는 노래, 주제곡. 이게 이제 사실은 저는 개인적으로 주인공의 등장 음악 중에 가장 관객을 압도하는 음악이 아닌가 하는 생각을 합니다. 저 말고 많은 분들도 그렇게 생각하실 것 같은데, 이 노래를 무려 40년 전에 작곡을 하셨잖아요. '빰' 하면서 시작하는 이 웅장한 노래를 어떤 영감을 받아서 작곡을 하신 건지, 들을 때마다 궁금하더라고요.



[앤드루 로이드 웨버]

유령이 등장하는 장면의 웅장한 오르간 화음을 작곡할 때 무척 즐거웠습니다. 일종의 고딕 호러를 아이디어로 만든 곡이었는데 새 앨범 믹스에서 마음에 드는 점은 원곡을 살리는 동시에 록 음악의 색채를 훨씬 강하게 넣었다는 것입니다. 이 곡의 비밀 하나를 알려 드릴게요.



[김종원]

오, 너무 좋습니다.



[앤드루 로이드 웨버]

당시 연출을 맡았던 '해롤드 프린스'는 브로드웨이 사상 최고의 연출가 중 한 명입니다. 다만 록 음악은 그다지 좋아하지 않았어요. 그래서 그런 느낌은 약간 억제했죠. 하지만 세월이 흐르면서 록 음악의 색채가 점차 두드러졌고 이번 리믹스에서는 그 느낌을 과감하게 살렸습니다. 앨범에 수록된 곡은 본격적인 록 버전입니다. 기타를 비롯한 다양한 사운드가 다 들리죠. 정말 흥미롭고 훌륭한 곡입니다.



[김종원]

재밌네요. 이런 뒷얘기를 듣는 게 늘 재밌는 것 같습니다. <오페라의 유령>은 한국 뮤지컬 산업화의 시초가 된 작품이다, 이런 평가를 받는 작품입니다. 이게 사실 25년 전에 한국에서 처음 초연이 됐는데, 어떤 느낌이셨는지요.



[앤드루 로이드 웨버]

<오페라의 유령>이 한국에서 초연된 지 25년이 됐는데요. 물론 그 당시에도 무척 설레는 마음이었습니다. 새로운 관객과 만날 수 있는 곳에 가는 건 저에게 아주 즐거운 일이니까요. 그리고 한국에 대해 제가 정말 흥미롭게 생각하는 점은 이제 한국의 팝과 록 문화가 세계를 휩쓸고 있다는 사실입니다. 오래전에 사람들이 뮤지컬을 알아 가는 데 <오페라의 유령>이 일조했다는 걸 생각하면 정말 뿌듯하죠.



[윤태진]

특히 코로나19 기간에는 전 세계 통틀어서 한국에서만 작품을 볼 수 있는 시즌이었습니다.



[앤드루 로이드 웨버]

먼저 드리고 싶은 말씀은 코로나19 기간 한국이 보여 준 모습이 큰 귀감이 되었다는 점입니다. 그때 저는 공연이 멈추지 않도록 정말 열심히 노력했습니다. 영국 정부에 한국에서 진행되고 있는 상황을 설명하려고 애썼죠. 그러나 영국 정부는 귀담아들으려 하지 않았습니다. 한국에서 사용하던 방역 게이트까지 공수해 왔고 그걸로 시연까지 했습니다만 솔직히 벽에 대고 말하는 것 같았어요. 하지만 그때 한국이 해낸 일에 정말 깊이 감사드립니다. 한국의 사례가 전 세계 공연예술인에게 아주 큰 힘이 되었기 때문이죠. 진심으로 드리는 말씀입니다. <캣츠>도 그랬던 것 같은데 코로나19 기간 내내 공연이 계속됐다는 점이 정말 훌륭했습니다. 모두가 너무나 절박하던 시기였기에 더욱 대단하다고 생각했습니다. 끝까지 공연을 지켜 주신 한국의 모든 분께 감사드리고 싶습니다. 전 세계 모든 공연예술인에게 큰 힘을 주셨습니다.



[윤태진]

정말 큰 감사의 마음이 느껴지는데요. 한국어 프로덕션 <오페라의 유령> 모든 시즌에 참여한 배우가 있습니다. 바로 윤영석 배우인데요. 어제 윤영석 배우와 무대에 오를 배우들을 만나신 걸로 알고 있습니다. 직접 원작자로서 한국 배우들을 만났을 때 어떤 점이 인상적이었는지 궁금해요.



[앤드루 로이드 웨버]

아주 훌륭했습니다. 다들 정말 잘하더군요. 제가 따로 지적할 게 별로 없었어요. 두세 장면을 짚으면서 그 장면이 어떻게 나왔는지 조금 설명해 준 정도였죠. 정말 대단한 배우들입니다. 직접 보니 무척 기뻤어요.



[윤태진]

배우들이 이 인터뷰 보면 너무 좋아하겠네요.



[김종원]

그러니까요. 저는 궁금한 게, 이 <오페라의 유령> 같은 작품은 사실 전 세계에서 공연이 되고 각 나라의 배우들이 배역을 맡아서 하는데, 한국 배우들만의 특이한 작품 해석이나 특징이 눈에 띄는 게 있으신가요?



[앤드루 로이드 웨버]

어제 정말 흥미로웠던 건 한국어 가사가 음악과 아주 잘 어우러진다는 점이었어요. 가끔은 가사와 맞추기 위해 음악을 아주 살짝 손봐야 할 때가 있습니다. 음표 몇 개 정도지만요. 말하자면 음악을 가사에 맞도록 조정하는 거죠. 하지만 여기 한국에선 하나도 안 바꿨는데 정말 좋았습니다. 작곡가의 관점에서 보자면 대단한 일입니다. 어떤 언어에선 음악이 가사에 끌려 살짝 늘어지는 걸 들어 봤거든요. 그런데 한국어 버전에선 가사가 음악에 자연스럽게 녹아들어서 감탄했습니다.



[김종원]

저는 <오페라의 유령>을 개인적으로 굉장히 많이 봤습니다. 뉴욕에서도 보고, 한국에서도 보고, 영화로도 보고. 근데 이걸 볼 때마다 느끼는 게, 여기에 사랑, 그리고 질투, 열등감, 분노, 이런 감정이 있다는 걸 매번 느끼거든요.



[앤드루 로이드 웨버]

<오페라의 유령>은 제 버전에선 사랑 이야기입니다. 원작 소설은 방향성이 다소 모호했습니다. 어떤 이야기인지 명확하게 정하지 못했죠. 추리물인지 공포물인지 역사물인지 사람을 조종하는 최면술사 이야기인지 성격이 딱히 규정되지 않았죠. 그런데 소설 속에서 '아 이건 사랑 이야기구나' 싶은 짧은 대목이 있었어요. 저는 그때까지 사랑 이야기를 써 본 적이 없었죠. <오페라의 유령>이 공감을 얻는 근본적인 이유는 사랑 이야기이기 때문이라고 생각합니다. 이 작품의 성공 비결이 뭐냐고 묻곤 하는데 전 이렇게 대답합니다. 비결을 정말 안다면 매번 성공했을텐데 그러지 못했다고요.



[윤태진]

웨버 경의 대표작은 또 셀 수가 없습니다. 대표적으로 <캣츠>, <지저스 크라이스트 수퍼스타>, <스쿨 오브 락> 등 새로운 도전을 늘 하셨는데. 사실 이렇게 정점에 오른 뒤에도 낯선 길을 선택한다는 게 저는 쉽지만은 않을 것 같거든요. 실패에 대한 두려움이 없었는지, 또 그 두려움을 어떻게 극복했는지 궁금합니다.



[앤드루 로이드 웨버]

인생에서 가장 큰 행운은 하고 싶은 일이 뭔지 아는 것입니다. 어릴 때 자기가 뭘 하고 싶은지 깨닫는 거죠. 저는 운 좋게도 그걸 알았습니다. 원하는 일을 할 수 있다면 이미 엄청난 행운을 누리는 건데요. 만약 거기서 크게 성공까지 한다면 어떨까요? 저는 다행히 몇 차례 성공을 거둔 적이 있습니다. 그야말로 복 받은 사람이겠지요. 저는 스스로에게 말하곤 합니다. 내가 정말 좋아하는 일을 하고 있다고요. 다음 작품은 내년 9월 런던에서 초연이 이뤄질 예정인데요. 관객의 미소를 자아낼 만한 이야기입니다. 1911년 모나리자가 도난당해 2년 반 동안 사라졌던 실제 이야기죠. 도난당하기 전까지 모나리자는 그리 유명한 그림이 아니었어요. 나머지는 여러분의 상상에 맡기겠습니다. 이 작품은 제게 아주 새로운 도전입니다. 하지만 10대 소년 시절처럼 정말 기대가 큽니다. 너무 좋아요. 그래서 저처럼 운이 좋았던 사람은 반드시 사회에 보답해야 한다고 생각합니다. 그런 생각을 바탕으로 여러 곳에 장학금을 지원하고 영국과 미국 학교들의 음악 교육을 돕고 있죠. 제 극장들도 이윤을 위해 운영하지 않습니다. 수익은 한 푼도 빠짐없이 극장에 재투자하죠. 그래서 걱정하지 않는다고 스스로 말하곤 합니다. 새 작품이 잘 안 될 수도 있지만 그래도 좋아하는 일을 한 거니까요. 물론 속상하겠지만 어쩌겠어요? 다음 작품을 하면 되죠. 대형 TV 시리즈용 뮤지컬도 만들었는데요. 아직 발표 전이라 말씀드릴 순 없지만 규모가 꽤 큰 작품입니다. 아이들과 함께하는 작업은 처음이었어요. 10대 청소년들이었죠. 아주 멋진 경험이었습니다. 저는 정말 행운아입니다. 더 바랄 게 없을 정도죠.



[김종원]

아까 이제 '내가 하고 싶은 일을 하는 게 굉장히 큰 행운이다'라는 말씀에... 사실 로이드 웨버 경은 역사를 전공을 하셨습니다. 제가 알기로 가족이 음악을 안 할래야 안 할 수 없는 히스토리를 가지고 있는 가족이었다, 라고 알고 있거든요. 이런 환경에서 자라면서 음악을 한다는 것 이 자체가 사실은 굉장히 나의 운명이었다, 라고 생각을 하시는지요.



[앤드루 로이드 웨버]

운명이었는지는 모르겠지만 저희 가족은 모두 클래식 음악에 깊이 몸담고 있었습니다. 동생은 첼리스트이고 어머니는 피아노 선생님이셨죠. 아버지는 말씀하신 대로 작곡을 하셨고요. 런던 음악대학 학장도 지내셨습니다. 하지만 저의 뮤지컬 사랑은 집안 내력이 아니었습니다. 그 사랑이 어디서 왔는지 저도 궁금해지곤 합니다. 뮤지컬과 오페라에 푹 빠져 있었거든요. 기억나는 가장 어린 시절부터 그랬습니다. 다만 건축과 역사도 무척 좋아하죠. 아주 어렸을 때 그런 시기가 있었던 것 같습니다. 어쩌면 그때 다른 길을 갔을 수도 있겠죠. 그랬다면 아마 미술사나 건축사 방면의 경력을 쌓았을 겁니다. 하지만 곧 무대가 제 삶의 전부가 되었습니다. 왜 그렇게 되었는지 딱 잘라 말하긴 어려워요. 공연 쪽은 집안 내력이 아니었으니까요. 그래도 다행히 음악인 가정에서 자랐기에 늘 음악과 함께였고 그래서 자연스럽게 받아들였죠. 저는 아주 일찍부터 무대가 가장 좋았습니다. 언제나 그랬죠.



[윤태진]

평상시에 또 SNS에 피아노 치는 모습도 공유를 많이 해 주시고, 팬들과 활발하게 소통을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 한국에도 '뮤덕'이라고 불리는 뮤지컬 덕후들이 굉장히 많거든요. 그분들에게 한마디 해 주시면 감사하겠습니다.



[앤드루 로이드 웨버]

뮤지컬을 최대한 많이 보러 가셨으면 합니다. 새 작품을 완성해서 무대에 올리고 나면 다시 한국에 와서 이곳 분위기를 제대로 느껴 보고 싶습니다. 아까 말씀드렸듯 K팝을 비롯해 세계를 휩쓴 다양한 음악 활동이 정말 활발하니까요. 제 아들들도 음악을 하는데 아티스트와 작곡가를 찾으러 한국에 여러 번 왔습니다. 저도 꼭 직접 와서 찾아보고 싶어요. 모든 작품이 런던과 뉴욕에서만 시작될 필요는 없죠. 뮤지컬은 국경이 없으니까요. 지금 한국에 와서 반가웠던 점이 있는데요. 도착 후 겨우 하루 돌아다녔을 뿐인데도 제가 모르는 공연이 이렇게 많이 진행 중이라는 걸 알게 된 거죠. 꼭 보고 싶습니다. 뮤지컬을 사랑하는 사람들에게는 너무나 좋은 환경입니다. 이런 행운을 한껏 누리셨으면 좋겠어요. 특히 한국에는 멋진 무대를 보여 줄 훌륭한 배우들이 있으니까요.



[김종원]

끝나고 뮤지컬 보러 가시죠.



[윤태진]

뮤지컬을 지금 당장 보고 싶게 만들어 주신 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.



[김종원]

정말 감사합니다.



[앤드루 로이드 웨버]

정말 감사합니다. 초대해 주셔서 고맙습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.