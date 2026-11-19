▲ 수능 종료를 기다리는 서초구 고사장 앞 인파

"희미한 소리였어요. 저는 흔한 소음인가 했는데 예민한 분들이 듣고 제보한 것 같습니다."오늘(19일) 서울 서초구 대학수학능력시험 고사장에서 부정행위를 의심받는 학생과 함께 시험을 치렀다는 수험생 A 씨는 이같이 말했습니다.A 씨는 "어떤 학생이 수학 시간 초반에 화장실을 이유로 나갔는데 들어오지 않아 이상했다"며 "시험이 끝나고 감독관들이 탐지기를 들고 와서 기계음 제보가 있었다고 전 인원의 신체를 수색했다"고 설명했습니다.이날 이 고사장에서는 부정행위 의심 사례가 나와 경찰이 출동했습니다.학교 관계자가 소리가 난 휴대전화의 소지자를 찾아 신고한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 또 "감독관들이 나갔던 학생의 소지품도 가지고 갔다"며 "사실 (부정행위 의심 사례 적발과 관계 없이) 분위기는 전체적으로 처음부터 어수선했다. 평소와 달리 나눠주는 것도 늘어나고 지켜야 할 수칙도 많아졌다"고 평가했습니다.문제의 응시자와 다른 교실에서 시험을 치른 수험생 B 씨도 "한국사 시험 전 쉬는 시간에 부정행위 관련 소식을 들었다"며 "우리도 검사했다"고 말했습니다.이어 "금속탐지기로 몸 전체를 검사하는 식이었다"며 "안내 방송은 없었다"고 덧붙였습니다.경찰은 이 응시자의 신발에서 휴대전화가 발견된 것으로 보고 부정행위 여부를 비롯해 사실관계를 확인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)