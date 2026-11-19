▲ (아랫줄 왼쪽부터) 김 여사, 이 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 시 주석, 펑리위안 여사, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령.

이재명 대통령이 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 등 3박 4일의 '정상외교 슈퍼위크' 일정을 모두 마치고 귀국길에 올랐습니다.이 대통령은 현지시간 19일 오후, 배우자 김혜경 여사와 함께 중국 선전 바오안 국제공항에서 후판 광동성 당위원회 상무위원 겸 조직부장과 한즈창 의전대사 등의 배웅을 받으며, 대통령 전용기인 공군 1호기에 탑승했습니다.이번 순방에서 이 대통령은 한-아세안·한-메콩·아세안+3·동아시아 정상회의와 APEC 정상회의 등 다섯 차례 다자 정상회의 및 중국·일본을 포함한 4개국과 별도 양자 회담을 통해 협력 강화 방안을 논의하고 한반도 평화 정책에 대해 지지를 호소했습니다.또, 러시아, 캐나다, 베트남 등 정상과의 회동을 통해서도 다양한 현안을 논의했습니다.이번 순방에서 이목이 쏠린 건, 취임 후 3번째 한중 정상회담을 통해 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상을 실질적으로 타결하는 성과를 거둔 점입니다.특히, 한국의 콘텐츠가 중국에서 '최혜국 대우'를 받게 됨에 따라 국내 콘텐츠 산업의 중국 진출 교두보를 확보한 것은 물론, 중국 한한령(限韓令·한류 제한령) 해제의 물꼬를 튼 것으로 평가됩니다.이 대통령은 순방 기간 환영 만찬 등에서 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 교류했습니다.한러 정상이 마주한 건 지난 2019년 일본 오사카 G20 정상회의 이후 7년 5개월여 만이었습니다.사상 첫 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 당사국인 우리나라가 배제된 상태에서 한반도 문제가 다뤄져 자칫 '제2의 얄타 회담'이 되는 것 아니냐는 우려가 제기되던 상황에서, 3개국 정상을 모두 접촉하며 외교전을 펼친 것으로 해석됩니다.청와대 고위 관계자는 "계기가 있을 때마다 한반도 문제에 대한 우리의 입장을 적절히 개진했다"고 설명했습니다.APEC 정상회의에서도 이 대통령은 "한반도 평화와 안정이 아태지역 공동 번영을 위한 필수 조건"이라 강조하는 한편, "북측과의 대화의 문이 다시 열려 한반도에서의 오랜 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하기 위한 논의로 발전하기를 기대한다"고 회원국 정상들에게 당부하기도 했습니다.이 대통령은 미·중·러 회담의 파장과 북미 대화 가능성 등을 면밀히 주시하며 한반도 평화 공존 정책을 현실화할 방안을 두고 고심을 지속할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)