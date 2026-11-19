'살아있는 전설'로 불리는 뮤지컬 거장 앤드루 로이드 웨버가 첫 방한과 함께 SBS '뉴스헌터스'에 단독 출연한다.



뮤지컬 '오페라의 유령'의 작곡가이자 제작자인 앤드루 로이드 웨버는 19일 저녁 7시 방송되는 SBS '뉴스헌터스'를 통해 국내 시청자들과 만난다.



뮤지컬 '오페라의 유령' 40주년을 기념해 생애 처음으로 한국을 찾은 로이드 웨버는 이날 SBS 목동 스튜디오에서 첫 방한 소감과 함께 40주년을 맞이한 감회를 진솔하게 밝힐 예정이다. 특히 전 세계 1억 6천만 명 관객의 사랑을 받은 '오페라의 유령'만의 독보적인 장수 비결과 한국과의 특별한 인연도 직접 소개한다.



이번 인터뷰에서는 에미상·그래미상·오스카상·토니상을 모두 석권하며 문화 예술계 최고 영예인 'EGOT' 그랜드 슬램을 달성한 로이드 웨버의 식지 않는 창작 열정과 그 원동력도 깊이 있게 들여다본다. 나아가 '오페라의 유령'을 비롯해 '캣츠', '지저스 크라이스트 수퍼스타', '스쿨 오브 락' 등 수많은 뮤지컬 명작을 탄생시킨 거장의 시선으로 바라본 '한국 뮤지컬 문화'에 대한 평가 역시 핵심 관전 포인트다.



'뉴스헌터스' 제작진은 "살아있는 전설, 뮤지컬 거장의 음악에 대한 사랑과 열정을 확인하는 시간을 준비했다"며 "국내 뮤지컬 팬들에게는 의미 깊은 선물 같은 인터뷰가 될 것"이라고 전했다.



앤드루 로이드 웨버가 직접 전하는 뮤지컬 '오페라의 유령'의 지난 40년 이야기는 19일 목요일 저녁 7시 SBS '뉴스헌터스'에서 방송되며, 유튜브 'SBS 뉴스채널'을 통해서도 확인할 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)