▲ 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 종가가 표시돼있다.

앤트로픽의 나스닥 상장을 앞두고 코스피가 등락 끝에 상승 마감했습니다.오늘 코스피는 전장보다 70.45포인트(1.39%) 오른 5,137.89로 장을 종료했습니다.이틀 연속 상승 마감입니다.지수는 22.60포인트(0.45%) 오른 5,090.04로 개장, 오전 내내 약보합권에 머물렀지만, 오후 2시 반 이후 본격적으로 상승했습니다.코스피에서 외국인이 4천35억 원을 순매도했습니다.5거래일째 '팔자' 행보입니다.개인도 655억 원 순매도했으며, 기관은 194억 원 순매수했습니다.코스피200 선물시장에서도 기관이 2천 330억 원 매수 우위를 나타냈지만, 외국인은 천690억 원, 개인은 760억 원 매도 우위였습니다.오늘 오후 3시 반 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 3.0원 내린 1,330.0원을 나타냈습니다.중국의 한한령 완화 기대감이 커지며 수혜 예상 업종을 중심으로 자금이 유입되고, 오후엔 우리나라의 누적 수출액 1조 달러 돌파 소식도 더해지며 투자심리가 일부 살아난 것으로 보입니다.또 다른 수혜 업종인 엔터주와 카지노 관련주가 포함된 코스피 오락/문화 업종지수는 오늘 9.39% 올랐습니다.또 트리니티항공(12.55%)과 제주항공(11.47%), 에어부산(6.26%), 아시아나항공(4.53%) 등 항공주들이 눈에 띄게 상승했습니다.다만 엔비디아발 AI 산업 발전 우려와 미국의 기준 금리 0.5%포인트 인상 가능성이 제기된 점 등은 여전히 증시 상단을 제한한 것으로 보입니다.이런 가운데 앤트로픽은 오늘 밤 미국 나스닥에 상장, 거래를 시작할 예정입니다.공모가는 기존 희망 공모가 범위보다 높은 83달러로 확정됐으며, 조달액은 한화 약 125조 원에 이를 것으로 시장은 보고 있습니다.앤트로픽 상장과 흥행은 AI 산업 투자 열기를 입증하는 긍정적인 재료지만 동시에 증시 전반의 수급 우려를 유발하는 요인으로도 작용할 수 있습니다.삼성전자는 1.13%, SK하이닉스는 3.41% 올라 마감했습니다.이외 시가총액 상위 종목 중에선 LG에너지솔루션(-0.98%)과 KB금융(-2.24%)이 내렸으나, SK스퀘어(4.23%)와 삼성전기(9.26%), 셀트리온(3.61%)이 큰 폭으로 올랐습니다.업종별로는 오락/문화 다음으로 의료/정밀기기(4.60%), 부동산(2.31%), 전기/전자(2.16%), 기계/장비(2.02%) 등이 올랐으며, 통신(-3.14%), IT서비스(-1.52%), 보험(-1.04%) 등은 내렸습니다.코스닥은 5.50포인트(0.83%) 오른 668.31로 개장해 한때 1.87% 하락했으나, 오후 들어 코스피와 함께 상승 곡선을 그리며 22.00포인트(3.32%) 오른 684.81에 마감했습니다.외국인만 2천 130억 원을 순매도한 가운데 기관은 2천 150억 원, 개인은 5억 원 순매수했습니다.시총 상위주 중에선 레인보우로보틱스(4.55%)가 크게 오르며 알테오젠(1.05%)과 에코프로(0.43%), 에코프로비엠(1.40%)에 이어 코스닥 시총 4위에 안착했습니다.5위로 밀려난 주성엔지니어링(6.31%)을 비롯, 심텍(4.83%), 이오테크닉스(4.85%), 리노공업(10.56%) 등 반도체 장비주도 강세를 나타냈습니다.이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 17조 2천473억 원과 4조 4천947억 원으로 집계됐습니다.대체거래소 넥스트레이드의 메인마켓 거래대금은 총 4조 4천540억 원입니다.프리마켓은 오늘 수능시험으로 인해 열리지 않았습니다.(사진=연합뉴스)