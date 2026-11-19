▲ 회담장 도착한 푸틴 러시아 대통령과 뒤따르는 보좌진

중국 선전에서 열리는 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 러시아 군 장교가 '핵가방'으로 추정되는 서류 가방을 들고 이동하는 장면이 공개돼 주목을 받고 있습니다.현지시간 19일 러시아 국영 방송이 촬영한 영상에는 한 러시아군 장교가 회담장 부근에서 검은색 서류 가방을 들고 걸어가는 장면이 포착됐습니다.CNN은 이 가방이 러시아의 핵무기 통제 장치를 담은 핵가방이라고 소개했습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 이날 도널드 트럼프 미 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 함께 핵 군축 등을 의제로 3자 정상회담을 엽니다.핵무기 강국인 3국 정상이 3자 회담을 여는 것은 이번이 처음입니다.CNN은 러시아의 핵가방 공개 노출을 두고 "미·중·러 3자 회담을 앞둔 시점에 나온 이례적인 공개 노출이자 러시아의 핵 위용을 과시하는 행보"라고 평가했습니다.핵가방은 핵 강대국 간 '공포의 핵균형'을 보여주는 상징적인 수단입니다.미국은 물론 러시아에서도 군 최고 통수권자인 대통령이 집무실을 비울 때마다 수행 군사보좌관이 항상 핵가방을 들고 다닙니다.미국 대통령의 핵가방은 '뉴클리어 풋볼 또는 '뉴클리어 브리프케이스'로 불리며, 러시아 대통령의 핵가방은 러시아 코카서스 산맥의 산 이름을 딴 '체게트'로 불립니다.특히 러시아는 푸틴 대통령의 APEC 정상회의 참석과 미중러 3자 회담을 앞두고 최근 며칠 새 아시아 전역에서 부쩍 자국의 군사력과 핵 능력을 상기시키는 행보를 보이고 있습니다.로이터통신에 따르면 전날 베트남 다낭공항 계류장에 러시아의 Tu-95 전략폭격기 2대와 장거리 공중급유기 2대가 머문 것으로 확인됐습니다.Tu-95 전략폭격기는 핵무기를 탑재할 수 있고 정보 수집과 감시 임무에도 투입되는 군용깁니다.베트남에 머문 이들 군용기는 그 전날 러시아 극동 지역에서 남쪽으로 비행한 것으로 전해졌습니다.17일 새벽에는 한국 방공식별구역(KADIZ)에도 러시아 군용기 수 대가 진입했다가 빠져나가기도 했습니다.이 과정에서 영공 침범은 없었지만 합동참모본부(합참)가 우발 상황에 대비해 공군 전투기를 투입했습니다.일본 정부도 전날 오전 4시쯤 러시아 군용기로 추정되는 항공기 2대가 후쿠오카현 오키노시마 북서쪽 영공을 차례로 약 3분간 침범해 항공자위대 전투기가 긴급 출격했다고 밝혔습니다.전문가들은 APEC 회의를 계기로 열리는 미·중·러 정상회담을 앞두고 러시아가 군사적 영향력을 과시한 것이라는 해석을 내놓습니다.(사진=AP, 연합뉴스)