▲ 트럼프 대통령, 김정은 국무위원장

중국 외교부는 '중국에서의 북미 정상회담 개최 가능성' 관련 질의에 재차 답변을 거부했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘 브리핑에서 "몇몇 한국 매체가 김정은 북한 국무위원장이 중국에 방문한다는 징후가 없다고 보도했는데, 중국은 김 위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 회담이 준비됐는지에 관해 알려줄 수 있는가"라는 질의에 "나는 이 방면의 정보가 없다"며 답하지 않았습니다.중국 외교부는 지난 17일 브리핑에서도 중국 내 북미 정상회담에 관한 질문에 같은 언급을 내놓은 바 있습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 16일 아시아 순방을 위해 백악관을 떠나면서 취재진을 향해 "김정은과도 만날지 모른다"고 말했습니다.김 위원장과 만날 수 있는 장소에 대해서는 "중국"이라고 답했고, 미중러 3자 정상회담에서 북핵 이슈도 의제에 오르느냐는 질문에는 "김정은이 올지도 모른다. 모르겠다. 시 주석에 달려있다"라고도 했습니다.트럼프 대통령은 17일 필리핀 방문 일정을 소화하던 중 취재진으로부터 '김 위원장이 (중국에) 오느냐'는 질문을 받자 "그도 그렇게 하고 싶어 한다"며 "어떻게 될지 지켜보자"고 언급하기도 했습니다.중국 외교부가 트럼프 대통령이 "시 주석에 달려있다"며 북미 회담의 공을 중국에 넘긴 모양새가 된 상황 속에 "정보가 없다"며 답변하지 않은 것을 두고 일각에서는 트럼프 대통령이 중국 측과 별도 조율 없이 '깜짝' 제안했을 가능성도 존재한다는 관측도 제기됐습니다.중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 전날 방중한 트럼프 대통령은 이날 미중 정상회담에 이어 미중러 정상회담를 엽니다.APEC 정상회의 일정은 이날 종료됩니다.북한 관영매체는 17일 김정은 위원장이 15∼16일 백두산 인근 북중 접경 지역 방문 사실을 보도했고, 이날은 17∼18일 함경남도 함흥으로 이동했다고 전했습니다.