▲ 19일 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 푸틴 러시아 대통령이 중국 선전에서 열린 APEC 정상회의 계기로 약식 회담을 갖기 위해 만나 인사하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시간 19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 중국 선전에서 약식 회담을 했습니다.두 정상이 마주 앉은 것은 지난해 8월 알래스카에서 회담한 뒤 1년여 만입니다.블룸버그통신 등에 따르면 이날 회담은 APEC 정상회의장 한편의 소규모 회의실에서 약 40분간 진행됐습니다.트럼프 대통령은 회담장에 들어서면서 푸틴 대통령을 가리켜 "이 사람이 누구냐고? 내 친구"라고 말했습니다.이어 푸틴 대통령과 악수한 뒤 나란히 서서 "우리는 회담을 고대하고 있다. 우리는 여러 해 동안 아주 좋은 관계를 유지해 왔고 오랜 기간 알고 지냈다"고 말했습니다.그는 "이번 회담에서 훌륭한 성과가 많이 나올 수 있을 것"이라며 적어도 출발점은 마련될 것이라고 강조했습니다.공개된 영상에 따르면 푸틴 대통령은 회담장에 먼저 와 트럼프 대통령을 기다렸습니다.푸틴 대통령은 정상외교를 할 때 시간 약속을 지키지 않고 상대방을 기다리게 하는 것으로 악명이 높습니다.본격적인 회담 시작 전부터 분위기가 화기애애했던 것으로 전해졌습니다.러시아 리아노보스티 통신에 따르면 트럼프 대통령은 회담에 앞서 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인과 악수하며 "일을 훌륭하게 하고 있다"고 말했습니다.미국 측에서는 마코 루비오 국무장관과 스콧 베선트 재무장관이 배석해 푸틴 대통령과 악수했습니다.크렘린궁은 회담이 순조로웠다고 평가했습니다.유리 우샤코프 외교정책 보좌관은 국영 타스 통신에 "3자 회담 준비와 양국 관계의 일부 측면에 대해 논의했다"며 "당연히 우크라이나 분쟁 해결 문제도 다뤘다"고 밝혔습니다.우샤코프 보좌관은 회담이 잘 진행됐으며, 푸틴 대통령이 "매우 기분이 좋은 상태"로 회담장을 떠났다고 덧붙였습니다.백악관 풀기자단은 이번 회담이 APEC 정상회의를 계기로 열리는 약식 회담이라고 설명했습니다.당초 백악관은 이번 APEC 정상회의 기간에 미러 정상회담이 없을 것이라고 공지했지만, 러시아의 적극적 추진 속에 결국 대면 일정이 잡힌 것으로 보입니다.이번 미러 정상회담을 계기로 우크라이나 전쟁을 둘러싼 유럽의 우려가 커질 것이라는 전망도 나옵니다.두 정상이 우크라이나를 배제한 채 양자 대화를 하면서 우크라이나에 큰 양보를 강요하는 결정을 내릴 수도 있다는 것입니다.블룸버그는 트럼프 대통령이 러시아의 계속된 공습에도 푸틴 대통령이 종전을 원하고 있다고 주장하며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 더 큰 걸림돌로 묘사해 왔다고 짚었습니다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 이날 오후 시진핑 중국 국가주석과 함께 미중러 3자 정상회담도 진행할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)