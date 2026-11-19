1. 끝내 비극적 결말로…

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2. 파면 팔수록 커졌던 의혹

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3. 관심을 끄는 것이 불리했을 텐데 왜?

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4. 이렇게 허술한 '이카루스의 날개'만 믿고

올해 수능에서 가장 뜨거운 관심을 모은 이름은 이진우입니다. 올해 수능 언어영역 문제를 생중계하는 상태에서 풀어 보이겠다고 나섰습니다. 해당 온라인 방송에 40만 명 넘게 몰렸습니다. 거의 전국민이 시험 결과에 이목을 집중했습니다. 하지만 그는 시험을 보기로 한 장소에 나타나지 않았습니다. 오전 내내 경찰 추적을 피해 광진에서 송파로, 강동으로 옮겨 다녔습니다. 그리고 끝내 가장 안 좋은 모습으로 발견됐습니다.이진우 씨의 등장은 극적이었습니다. 사상 최초 리트 시험 만점자입니다. 법학전문대학원 입학을 위해 필요한 독해력과 논리적 사고력을 평가하는 시험입니다. 그러다 보니 난이도가 높기로 유명합니다. 현역 변호사도, 리트 전문 강사도 만점을 자신하기 어렵습니다. 그런 시험을 올해 서울대 치의대 입학생이 만점을 받자 큰 화제를 불렀습니다. 게다가 32살의 늑깎이 대학생입니다. 2013년 첫 수능에서 모든 영역 6~8등급의 낮은 점수를 받았습니다. 2018년 수능까지도 비슷했습니다. 군대를 다녀오고 사업 실패를 겪은 뒤 2024년도 수능부터 완전히 달라졌습니다. 고려대 정치외교학과 입학에 성공합니다. 2026년도 수능에서는 단 1문제만 틀려 서울대 치의대에 합격합니다. 그리고 올해 리트 만점이라는 믿을 수 없는 성과까지 올립니다.화제의 중심에 섰습니다. 정확히 말하면 본인이 적극적으로 무대 위로 올라갔습니다. 유명 유투버 방송에 잇따라 출연해 획기적으로 성적을 올린 이유를 설명했습니다. 대형 입시 학원의 능력 개발 강사로 활약했습니다. 자신의 노하우를 밝힌 저서 '브레인 악셀'도 출간했습니다. 유명세를 전혀 피하지 않았고 오히려 즐기는 모습이었습니다.하지만 의혹의 목소리도 동시에 커졌습니다. '리트 만점이 가능하냐'부터 시작했습니다. 불똥은 수능으로도 번졌습니다. 결정적으로 세무사 시험에서 AI를 활용한 부정행위자가 드러나면서 의심은 폭발했습니다. 이 씨는 이런 모든 의혹을 해소하겠다면 올해 수능 언어영역 시험을 공개적으로 풀어 보이겠다고 나섰습니다. 그리고 결말은 비극이었습니다.이 씨의 시험 부정행위 의혹을 본인의 입으로 밝히기는 불가능 해졌습니다. 다만 지금까지 나온 정황과 진술만으로도 강한 의심을 품기에 충분합니다. 먼저 리트와 관련해서는 이 씨가 스스로 공개한 시험지가 의혹을 키웠습니다. 언어이해 25번부터 29번까지 오답을 썼다가 정답으로 고친 흔적이 문제였습니다. 오답이 바로 직전 문제인 24번부터 28번 정답과 일치했습니다. 전 문제 정답을 헷갈려 한 문제씩 미뤄 쓴 거라는 의심을 샀습니다. 2026년도 수능과 관련해서는 이 씨로 추정되는 인물에게 수능 직전 생명과학 2 영역 과외를 해줬다는 글이 의혹에 불을 지폈습니다. 이 씨가 당시 생명과학의 기초 개념조차 이해하지 못했다는 것입니다. 게다가 수능의 그림 자료를 글로 풀어서 설명해달라는 이상한 요구를 했다는 내용도 있습니다. 이런 의혹에 대해 이 씨는 제대로 된 입장이나 해명을 내놓지 않았습니다. 모든 것을 수능 언어영역 문제풀이로 실력을 실증하겠다고 말해왔습니다. 하지만 이런 약속이 허언으로 끝나며 의구심은 사실로 굳어지게 됐습니다.과거 이 씨의 전과도 밝혀져 논란에 기름을 끼얹었습니다. 이 씨는 2022년 9월 공갈과 공갈미수 혐의로 징역 6개월을 선고받았습니다. 그해 3월 경기 안양시 한 횡단보도 근처에서 자전거를 탄 채 우회전하는 차량에 일부러 부딪힌 혐의입니다. 이 씨는 당시 운전자에게 “횡단보도 사고라 불리하니 합의금 20만 원을 달라”며 돈을 받았습니다. 이 씨는 이런 식으로 피해자 5명에게서 모두 242만 원을 뜯어냈다고 판결문은 적시했습니다. 게다가 이 씨는 이미 같은 수법으로 벌금형과 집행유예를 한 차례씩 받아 실형을 받은 것으로 드러났습니다. 최소 전과 3범입니다. 여기에 택시 운전사를 폭행했다가 벌금형을 받은 전력도 확인됐습니다. 인성과 신뢰성에 대한 논란이 일 수밖에 없습니다.여기서 의아하지 않을 수 없습니다. 부정행위로 올린 성과라면 나서서 성적을 자랑하는 것은 어리석지 않나요? 리트 만점이라는 눈에 띄는 행위로 과거 수능 시험 성적까지 의심받는 것은 스스로 무덤을 파는 일 아닐까요? 게다가 협박, 공갈 같은 전과가 있다면 오히려 얼굴이 알려지지 않도록 조심해야 하지 않나요? 그런데 이 씨는 거꾸로 유명해지기 위해 적극적으로 나섰습니다. 참으로 불가해합니다.전문가들은 이런 이 씨의 심리를 다음과 같이 분석합니다. 먼저 리플리 증후군에 의한 자기기만적 확신을 꼽습니다. 리플리 증후군은 스스로 지어낸 허구를 진실이라 믿고 거짓 언행을 상습적으로 반복하는 인격장애입니다. 이 씨도 단순한 사기를 넘어 '뇌과학적 생활 습관 교정을 통해 한계를 극복한 천재적 노력가'라는 서사에 스스로 도취됐을 가능성이 있다고 말합니다. 이 단계에 이르면 거짓말을 들킬 수 있다는 현실적 위험보다 타인의 찬사와 인정을 통해 허구적 정체성을 확인 받으려는 욕구가 훨씬 강해집니다.도파민 중독과 '성공 서사의 상품화' 유혹도 제기합니다. 수능 7등급, 사업 실패자에서 서울대 치대 합격, 사상 최초 리트 만점자라는 변신 서사는 자기계발 시장에서 강력한 상품성을 지닙니다. 미디어의 주목과 출판·강연 수익 등 보상은 위험 회피 본능을 마비시킵니다. 입시 성공 신화를 비즈니스 모델로 삼으려고 무작정 달려나갔을 것으로 보입니다.과대망상적 자기 효능감과 통제 환상도 지적합니다. 과거 AI 등을 활용해 감시망을 뚫었다는 성공 경험이 쌓이면서 “이번에도 어떻든 속일 수 있다”는 왜곡된 통제 환상에 빠질 수 있습니다. 자신의 과거 행적이 디지털 시대 대중의 집단지성에 얼마나 쉽게 파헤쳐질 수 있는지 과소평가했습니다.그리스 신화 속 이카루스는 밀랍으로 만든 날개를 달고 하늘로 날아오릅니다. 날개를 만들어준 아버지 다이달로스는 밀랍이 태양열에 녹을 수 있으니 높이 날지 말라고 경고합니다. 하지만 비행에 취한 이카루스는 아버지의 충고를 까맣게 잊습니다. 마음껏 솟구쳐 오르다 결국 날개는 망가지고 추락합니다.이 씨는 이런 이카루스의 모습 그대로입니다. 사망 현장에서 발견된 이 씨의 메모에는 '몸과 마음이 지쳤다'는 취지의 내용이 짧게 적힌 것으로 전해졌습니다. 시험 부정행위를 인정하거나 의혹을 해명하는 내용은 담기지 않았다고 합니다. 정확하게 부정행위를 저질렀는지, 어떻게, 왜 했는지는 이제 경찰이 수사로 밝혀야 합니다. 다만 부정행위가 강하게 의심되는 상황에서 스스로 입을 영원히 닫음으로써 자신을 변호할 기회마저 잃었습니다. 이제 세무사 시험뿐 아니라 지난해 수능 시험까지 'AI 부정행위'에 오염됐다는 강한 의심이 현실화 됐습니다. 결과만 좋으면 과정은 어떠해도 상관없다는 사회 풍조에 대한 경고도 숙제로 남았습니다. 그리고 너무나 허술했던 '이카루스의 날개'만 믿고 전 국민을 상대로 도박을 하다 추락한 한 젊은이의 애처로운 모습만 뇌리에 남게 됐습니다.