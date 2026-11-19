▲ 시진핑 주석과 악수하는 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 19일 시진핑 중국 국가주석과 호르무즈 해협을 통한 원유 수송 보장과 이란의 핵무기 보유 저지에 뜻을 같이하고 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 중국 선전 치린산장에서 열린 미중 정상회담에서 "미국과 중국 모두 호르무즈 해협을 통한 에너지 공급이 원활히 이루어지도록 보장하고, 이란이 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 데 이해관계를 공유하고 있다"고 말했습니다.이어 "양국 모두 이 두 가지 점에 대해 매우 강한 의지를 갖고 있다"고 덧붙였습니다.이란 전쟁으로 호르무즈 해협을 통한 원유 수송에 차질이 빚어져 세계 경제에 부담을 주는 가운데, 세계 양강으로 꼽히는 두 나라가 에너지 공급망 정상화는 물론 이란의 핵무기 보유 저지에 공통된 입장이라는 점을 대외적으로 부각한 발언으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁에 대해서도 미중 양국이 "러시아와 우크라이나 간 전쟁과 관련해 양측 모두를 돕고자 한다. 전쟁이 끝나기를 바란다"고 강조했습니다.미중 경제 관계에 대해서는 지난 1년 반 동안 상당한 개선이 이뤄졌다고 평가했습니다.트럼프 대통령은 "지난 5월 베이징 방문 당시 무역위원회를 설치했고, 이를 통해 매우 불균형했던 관계에 더 큰 균형을 가져왔다"며 "우리는 이를 공정한 관계로 만들었으며, 그것이 우리가 원하는 전부"라고 말했습니다.중국의 미국산 농산물 구매 문제와 관련해서도 시 주석에게 "우리 농민들을 위해 더 많은 일을 해달라"고 요청했습니다.그러면서 "중국은 끝없는 수요를 갖고 있으며, 우리는 그 수요를 충족시킬 수 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 펜타닐 문제 역시 양국의 협력 분야로 거론하면서, 강력한 단속 조치로 해상을 통한 펜타닐 유입이 97% 감소했다고 밝혔습니다.이날 회담에서 트럼프 대통령은 시 주석과의 개인적 친분을 거듭 강조했습니다.그는 "2017년 첫 중국 국빈 방문부터 9년 뒤인 이번 방문까지 시 주석과 나는 뛰어난 개인적 관계를 형성해왔다"며 "무역에서 투자, 지역 문제에서 세계 평화에 이르기까지 미국과 중국은 앞장서 왔다"고 말했습니다.이어 시 주석을 향해 "당신은 내 친구이며, 우리는 매우 특별한 관계를 맺고 있다"며 "당신과 내가 책임을 맡고 있는 한 우리는 문제가 없을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 전날 밤 시 주석과 함께 약 2시간 동안 여러 현안을 논의했다면서 이날 회담이 생산적일 것이라는 기대를 나타냈습니다.미중 정상회담에는 미국 측 주요 인사로 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등이 배석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)