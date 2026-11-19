▲ 자료화면

서울 지하철 노동조합이 안전 인력 확충과 구조조정 철회 등을 요구하며 내일(20일)부터 준법투쟁('안전 운행 투쟁')에 나섭니다.서울교통공사노동조합(서교공노조)은 내일 첫차부터 안전 운행 투쟁에 들어간다고 밝혔습니다.안전 운행 투쟁은 조합원 기관사들이 열차 운행 일정을 맞추려 주행 속도를 올리거나 정차 시간 단축을 하지 않는 등의 방식으로 업무 능률을 떨어뜨리는 투쟁입니다.차량·기술·시설·전기 분야 노동자들은 모든 위험 작업을 2인 1조로 하고, 특별점검과 추가 작업은 거부합니다.노조는 시간 외·휴일 근무에도 응하지 않을 예정입니다.안전 운행 투쟁에 따라 환승역 등 승객이 몰리는 역과 일부 노선·열차는 운행이 평소보다 지연될 가능성이 있습니다.서울교통공사는 노조가 준법투쟁을 하더라도 열차 운행은 평상시와 같이 총 3천183회를 유지할 방침입니다.출퇴근 시간 혼잡역사의 경우 본부·영업사업소·지하철 보안관 인력을 유기적으로 투입해 질서 유지와 안전에 지장이 없도록 대비할 계획입니다.열차 배차 간격도 출근 시간대 2.5∼4.5분, 퇴근 시간대 3∼6분, 평시 5∼9분으로 기존과 같이 유지합니다.공사는 역사 및 열차 내 안내 방송 등을 통해 열차 지연 등 상황을 신속하게 시민에게 알릴 예정입니다.광역급행철도(GTX)-A 노조인 지티엑스에이운영지부도 내일 준법투쟁에 동참하기로 했습니다.서교공노조는 현장 인력 부족으로 안전 업무에 공백이 생기고 있다며 서울시와 공사가 추진하는 2천212명 인력감축 계획을 전면 철회하고 현장 안전 인력 1천313명을 충원할 것을 요구하고 있습니다.이와 함께 정부 지침에 따른 3.5% 임금 인상과 안전 업무 2인 1조 의무화, 공익서비스 비용에 대한 국비 지원 등도 요구하고 있습니다.노사는 올해 임금·단체교섭에서 인력감축과 신규 채용, 임금인상 등을 둘러싼 입장차를 좁히지 못하고 있습니다.서교공노조는 사측의 응답이 없으면 준법투쟁을 거쳐 오는 25일부터 무기한 총파업에 들어가겠다고 예고했습니다.KTX와 SRT를 운행하는 전국철도노동조합도 오는 23일 준법투쟁에 동참합니다.철도노조 역시 현장 안전 인력 충원과 구조조정 중단 등을 요구하고 있으며 준법투쟁을 거쳐 다음 달 10일 무기한 총파업에 들어간다는 방침입니다.서울교통공사 관계자는 "준법투쟁 여파로 일부 구간에서 열차 운행이 다소 지연될 가능성이 있다"며 "공사는 전 열차의 정시 운행을 독려하고, 출퇴근 시간대에는 배차 간격을 조절하는 등 안전하고 원활한 열차 운행에 만전을 기하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)