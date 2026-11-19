[뉴스특보]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스특보>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스특보> 목 (15:20~18:00)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 박병광 국가안보전략연구원 수석연구위원, 박범섭 중앙대학교 정치국제학과 교수, 김아영 기자, 박예린 기자
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Q. 선고 내용부터 정리해 볼까요?
Q. 12·3 비상계엄에 대해선 대법원은 뭐라고 판단했나요?
Q. 2심이 본 부작위 부분을 어떻게 봤나요?
Q. 내란중요임무종사, 여기에 대한 판단을 구체적으로 설명해 주시죠
Q. 내란 관련 다른 재판들은 어디까지 진행되고 있습니까?
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
한덕수 '징역 15년' 깨졌다…'비상계엄' 판단은?
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