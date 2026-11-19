▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 도심 공공주택 복합사업이 늦어진 책임이 서울시에 있지 않다고 밝혔습니다.오 시장은 오늘(19일) 서울시의회 시정질문에서 더불어민주당 박이강 의원이 "지난 문재인 정부와 민주당 주도 국회에서 해당 제도를 만들었는데, 그동안 서울시에서 제대로 가동되지 않았다는 비판적 보도를 많이 접하셨을 것"이라고 언급하자 이러한 취지로 답변했습니다.도심복합사업은 민간 정비사업이 어려운 노후 도심에 한국토지주택공사(LH) 등 공공이 사업을 직접 시행해 용적률 특례 등으로 사업성을 개선하고 복잡한 인허가 절차를 줄여 사업 속도를 높인 도심 정비사업 방식입니다.LH는 서울에서 해당 사업이 지연되는 원인으로 서울시의 내부 검토와 심의 절차를 지목한 바 있습니다.이와 관련해 오 시장은 "도심복합사업이 5년 동안 착공이 없었던 것은 서울시가 검토를 지연시킨 게 아니라 국토부 장관 소관 단계에서 주민 동의 확보에 어려움을 겪으며 지연됐다"고 설명했습니다.이어 "2021년도 도심복합사업 발표 당시 입주까지 4∼5년 정도를 계획했는데, 국토부 소관 지구 지정에만 평균 40개월이 소요가 된 것"이라며 "그래서 일몰 기한이 두 차례 연장이 됐었다고 한다"고 덧붙였습니다.오 시장은 "원인이 어디에 있었든 간에, 최근 국토부와 만나서 실무선에서 협의가 잘 이뤄졌다"며 "이제 좀 서로 호흡을 맞춰 많이 공급하자고 합의했고 이미 실무 TF가 가동되기 시작했다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)