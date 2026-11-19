▲ 서울대학교 관악캠퍼스

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법학적성시험(LEET) 및 수능 부정 행위 의혹 등에 휩싸였던 이진우(32)씨가 19일 사망하면서 대학 입학 취소 등 후속 조치는 사실상 불가한 것으로 확인됐습니다.대학가에 따르면 지난해 수능에서 생명과학Ⅱ 한 문제를 제외하고 모두 맞혀 서울대 치의학과 정시 일반전형으로 입학한 이 씨는 학사 행정상 사망에 따른 제적 처리가 됩니다.입학 취소를 심의하려면 한국교육과정평가원의 수능 성적 무효화 조치가 선행돼야 합니다.서울대 관계자는 "고인이 된 상황에서는 수사 등이 종결되는 것으로 알고 있어 후속 조치는 불가할 것으로 보인다"고 전망했습니다.또 다른 서울대 관계자 역시 "대학 자체적으로 관련 의혹을 조사할 권한이 없다"며 현재로서는 별도 조사 계획이 없다는 취지로 설명했습니다.이 씨가 서울대 입학 이전에 다녔던 고려대 역시 관련 조사나 조치를 검토하고 있지 않은 것으로 파악됐습니다.고려대 관계자는 "경찰 수사를 통해 실제 부정행위 여부가 밝혀져야 관련 조치를 논의할 수 있다"며 현재로서는 검토 중인 사안이 없다고 밝혔습니다.이 씨는 이날 시험문제를 직접 풀어 보여 실력을 증명하겠다고 예고했다가 돌연 잠적한 뒤 서울의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다.검증 생중계에 40만 시청자가 몰리는 등 관심을 모았으나 이 씨는 예고했던 오전 8시쯤 약속 장소에 나타나지 않았습니다.이 씨는 전날 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사 등이 업무방해 등 혐의의 고발장을 내면서 경찰 수사 대상이 됐습니다.경찰은 고발장 접수 몇 시간 만에 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당하고 수사에 착수했습니다.이 씨가 받은 의혹의 파급력이 커진 건 다른 국가시험도 아닌 수능시험 부정행위 의혹으로 번졌기 때문입니다.하지만 이날 이 씨가 숨지면서 경찰 수사는 '공소권 없음'으로 종결 절차 수순을 밟을 전망입니다.수사가 아닌 교육부 등 정부 차원의 진상조사 필요성이 나옵니다.이진우 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적, 2018년에는 국어 영역 7등급을 받았다고 밝힌 바 있습니다.하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십㎞를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장했습니다.이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 옮겼습니다.(사진=연합뉴스)