▲ 서울대학교 관악캠퍼스
법학적성시험(LEET) 및 수능 부정 행위 의혹 등에 휩싸였던 이진우(32)씨가 19일 사망하면서 대학 입학 취소 등 후속 조치는 사실상 불가한 것으로 확인됐습니다.
대학가에 따르면 지난해 수능에서 생명과학Ⅱ 한 문제를 제외하고 모두 맞혀 서울대 치의학과 정시 일반전형으로 입학한 이 씨는 학사 행정상 사망에 따른 제적 처리가 됩니다.
입학 취소를 심의하려면 한국교육과정평가원의 수능 성적 무효화 조치가 선행돼야 합니다.
서울대 관계자는 "고인이 된 상황에서는 수사 등이 종결되는 것으로 알고 있어 후속 조치는 불가할 것으로 보인다"고 전망했습니다.
또 다른 서울대 관계자 역시 "대학 자체적으로 관련 의혹을 조사할 권한이 없다"며 현재로서는 별도 조사 계획이 없다는 취지로 설명했습니다.
이 씨가 서울대 입학 이전에 다녔던 고려대 역시 관련 조사나 조치를 검토하고 있지 않은 것으로 파악됐습니다.
고려대 관계자는 "경찰 수사를 통해 실제 부정행위 여부가 밝혀져야 관련 조치를 논의할 수 있다"며 현재로서는 검토 중인 사안이 없다고 밝혔습니다.
이 씨는 이날 시험문제를 직접 풀어 보여 실력을 증명하겠다고 예고했다가 돌연 잠적한 뒤 서울의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다.
검증 생중계에 40만 시청자가 몰리는 등 관심을 모았으나 이 씨는 예고했던 오전 8시쯤 약속 장소에 나타나지 않았습니다.
이 씨는 전날 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사 등이 업무방해 등 혐의의 고발장을 내면서 경찰 수사 대상이 됐습니다.
경찰은 고발장 접수 몇 시간 만에 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당하고 수사에 착수했습니다.
이 씨가 받은 의혹의 파급력이 커진 건 다른 국가시험도 아닌 수능시험 부정행위 의혹으로 번졌기 때문입니다.
하지만 이날 이 씨가 숨지면서 경찰 수사는 '공소권 없음'으로 종결 절차 수순을 밟을 전망입니다.
수사가 아닌 교육부 등 정부 차원의 진상조사 필요성이 나옵니다.
이진우 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적, 2018년에는 국어 영역 7등급을 받았다고 밝힌 바 있습니다.
하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십㎞를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장했습니다.
이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 옮겼습니다.
(사진=연합뉴스)
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