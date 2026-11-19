▲ 삼성전자와 SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스가 장중 내내 등락을 거듭한 끝에 상승세로 정규장 거래를 마무리했습니다.오늘(19일) 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 1.13% 오른 19만 6천900원으로 장을 마쳤습니다.0.87% 오른 19만 6천 원으로 출발한 삼성전자는 장 초반 18만 9천800원까지 밀리기도 했으나 이후 낙폭을 만회하고 우상향하는 흐름을 보였습니다.삼성전자 매도 상위 창구에는 외국계인 제이피모건이 이름을 올렸습니다.SK하이닉스는 전장보다 3.41% 급등한 118만 3천 원으로 마감했습니다.SK하이닉스도 오전 한때 111만 5천 원까지 추락했다가 상승 전환에 성공했습니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 혼조로 마감했습니다.다우존스30 산업평균지수는 1.11%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.23% 내린 채 마감했습니다.반면 나스닥 종합지수는 0.42% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 0.10% 올랐습니다.나스닥은 장 마감 직전 앤트로픽의 공모가가 희망공모가 70∼78달러보다 상향됐다는 소식이 전해지며 오름폭을 확대했습니다.장 마감 후 공개된 앤트로픽 공모가는 83달러로 확정됐습니다.이에 따라 앤트로픽이 이번 상장을 통해 조달하는 공모 금액은 700억 달러 가까이가 될 것으로 보입니다.전문가들은 한국시간 오늘 밤으로 예정된 앤트로픽의 나스닥 상장이 AI 관련 기업의 현금흐름과 신용위험에 대한 우려를 완화할 것으로 기대 중입니다.오늘 유가증권시장에선 외국인이 4천36억 원을 순매도했습니다.개인도 652억 원 매도 우위를 기록한 반면 기관과 기타법인은 192억 원과 4천514억 원을 순매수했습니다.삼성전자와 SK하이닉스가 속한 코스피 전기·전자 업종에서는 외국인과 기관이 2천847억 원과 1천111억 원 매도 우위이고, 개인과 기타법인은 34억 원과 3천944억 원 매수 우윕니다.삼성전자와 SK하이닉스는 오늘 외국인 코스피 순매도 상위종목 1위와 3위를 차지했으나 규모는 크지 않았습니다.외국인은 삼성전자를 1천78억 원, SK하이닉스를 532억 원 순매도했습니다.외국인 코스피 순매도 상위종목 2위는 삼성전자우(1천38억 원)였습니다.