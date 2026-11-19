▲ 김건희

도이치모터스 주가조작, 명태균 여론조사 수수, 통일교 금품 수수 등 '3대 의혹'으로 기소된 김건희 씨에게 징역 4년 형이 확정됐습니다.대법원 전원합의체(주심 박영재 대법관)는 오늘(19일) 오후 자본시장법 위반, 정치자금 위반, 특정범죄가중법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 씨에게 징역 4년과 벌금 5천만 원을 선고한 2심을 확정했습니다.이로써 김 여사는 자신과 관련한 의혹들을 수사하기 위해 출범한 민중기 특별검사팀에 의해 지난해 9월 1일 구속기소 된 지 약 1년 3개월 만에 확정판결을 받았습니다.영부인 출신이 형사 범죄로 실형을 확정받은 경우는 헌정사상 처음입니다.김 씨는 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁을 받고 6천200만 원 상당의 그라프 다이아몬드 목걸이, 총 2천만 원 상당의 샤넬 가방 두 개를 수수한 혐의(특정범죄가중법상 알선수재)로 기소됐습니다.2010년 10월∼2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억 1천만 원 상당 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장법 위반), 2021년 6월∼2022년 3월 윤석열 전 대통령과 공모해 명태균 씨로부터 2억 7천만 원 상당의 여론조사 결과를 받은 혐의(정치자금법 위반)도 적용됐습니다.1심은 통일교 금품수수 혐의만 일부 유죄로 인정해 징역 1년 8개월을 선고했습니다.도이치모터스 주가조작 혐의는 범행 시기에 따라 3개의 별개 행위로 나뉘고 이 중 앞서 일어난 2개는 각각 10년의 공소시효가 지나 면소 판결이 선고돼야 한다고 판단했습니다.정치자금법 위반 혐의의 경우 명태균 씨가 다른 여러 사람에게도 여론조사를 제공했기 때문에 윤 전 대통령 부부가 여론조사 비용만큼의 재산상 이익을 얻었다고 볼 수 없다고 짚었습니다.2심은 통일교 금품수수 혐의를 전부 유죄로 뒤집고 도이치모터스 주가조작 혐의도 일부 유죄로 판단해 형량을 징역 4년과 벌금 5천만 원으로 늘렸습니다.2심은 도이치모터스 주가조작 행위는 단일하고 계속된 범의로 일정 기간 계속해 행해진 만큼 전체적으로 하나의 범죄로 봐야 한다며 1심 판단을 뒤집었습니다.또 범행 종료 시점인 2012년 12월 5일로부터 공소시효가 지나지 않았을 때 기소됐다며 공소 제기가 적법하다고 판단했습니다.그러면서 김 씨가 구체적으로 2010년 10∼11월 블랙펄인베스트 측에 20억원이 들어 있는 증권계좌를 제공하며 도이치모터스 주식 거래를 맡기고, 이 시기 도이치모터스 주식 18만 주를 매도한 행위는 시세조종에 가담한 것으로 봤습니다.다만 명태균 여론조사 수수 혐의는 1심과 같은 취지로 무죄로 판단했습니다.이날 대법원 전합은 이런 2심 판단에 오류가 없다고 보고 특검팀과 김 여사의 상고를 기각했습니다.생중계된 선고에서 전합은 '명태균 여론조사'와 관련한 정치자금법 위반 혐의를 무죄로 판단한 배경을 밝히는 데 상당한 시간을 할애했습니다.전합은 "여론조사 실시나 그 결과 제공이 정치자금법상 '정치자금'에 해당해 정치자금 부정수수죄가 성립하려면, 여론조사를 받는 사람이 부담해야 할 비용을 제공자가 대신 부담한다는 합의가 있다거나, 여론조사 실시 혹은 제공이 수수자의 정치활동 경비로 지출되거나 이런 지출을 대체하게 될 것임이 객관적으로 명확히 예상되는 경우에 해당해야 한다"고 짚었습니다.또 이를 판단할 때는 제공자와 수수자의 지위와 관계, 주된 동기와 목적, 시기와 방법, 횟수 및 경위, 수수된 금전 등의 종류와 가액, 용도, 정치활동과의 관련성, 수수된 금전 등과 관련한 정치활동의 주체 등을 고려해야 한다고 설명했습니다.그러면서 "단순히 정치활동을 하는 사람이 포함된 여론조사가 실시되거나 그 여론조사 결과가 전달됐다는 사정만으로 정치자금 부정수수죄가 성립한다고 볼 수 없다"고 지적했습니다.전합은 이런 법리에 따라 김 여사의 경우도 혐의가 성립하지 않는다고 판단했습니다.구체적으로 "피고인(김건희), 윤석열, 명태균 사이에서 여론조사와 관련해 윤석열 측이 부담해야 할 비용을 명태균이 대신 부담해 여론조사를 실시하고 그 결과를 제공하기로 한 합의가 있었다고 보기 어렵다"고 설명했습니다.또 "여론조사 실시나 결과 제공이 윤석열이 비용 부담 주체라고 볼 수 있을 정도의 정치활동이라고 단정하기 어렵다"며 "오히려 명태균이 미래한국연구소 홍보라는 영업적 이익과 자신의 정치적 신념·영향력 확대 등을 주된 동기로 해 스스로 주체가 돼 (여론조사를) 실시하고 피고인, 윤석열에게 일부 결과를 전달했다고 보는 게 타당하다"고 판단했습니다.아울러 "여론조사가 윤석열의 정치활동 경비로 지출되거나 이를 대체하게 될 것임이 객관적으로 명확히 예상되는 금전 등에 해당한다고 보기 어렵고, 피고인에게 정치자금을 기부받는다는 고의도 인정하기 어렵다"고 짚었습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)