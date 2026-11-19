▲ 이진우 씨가 오전에 식사를 위해 방문한 천호동 식당

시험 부정행위 의혹에 휩싸였다 숨진 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 오늘(19일) 오전 공개검증에 참석하는 대신 식당을 찾은 것으로 파악됐습니다.이 씨는 오늘 오전 9시쯤 서울 강동구 천호동 소재 식당을 방문해 순두부찌개와 소주 한 병을 주문해 먹었습니다.식당 직원은 오전 9시 조금 지나서 와서 밥을 먹고 9시 36분에 카드로 계산하고 나갔으며 특별히 기억나는 건 없다고 전했습니다.이 씨는 당초 오늘 오전 대학수학능력시험 국어 영역 문제를 풀어 부정행위 의혹을 해소하겠다고 공개검증을 공언했지만, 국어 시험이 시작되는 오전 8시 40분까지 예정된 장소에 나타나지 않았습니다.오전 8시 42분쯤 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 경찰에 접수됐고, 경찰은 관악구 신림동 이 씨 자택을 찾았지만 부재를 확인하고 철수했습니다.이후 광진구와 송파구를 거쳐 수색을 이어갔고, 결국 강동구의 한 모텔에서 심정지 상태인 이 씨를 발견했습니다.오전 10시 33분쯤 천호역 인근 서점 앞에서 촬영된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면, 이 씨는 회색 바지에 검은색 외투를 입고 옷에 달린 모자를 쓴 채 주머니에 손을 넣고 빠른 속도로 걸어갔습니다.이 씨는 해당 서점에서 약 50m 떨어진 최종 행선지 모텔까지 1분 이내에 도달할 정도로 주저 없이 빠른 걸음을 유지했습니다.이 씨가 도주를 목적으로 서울 곳곳을 이동한 것인지는 미궁인 상태입니다.이 씨는 도보와 대중교통을 번갈아 가며 이동한 것으로 조사됐습니다.경찰은 이 과정에서 서울 관내 형사 인력의 약 40%를 투입하고 가능한 모든 수단을 동원한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)