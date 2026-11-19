▲ 이진우 씨가 오전에 식사를 위해 방문한 천호동 식당
시험 부정행위 의혹에 휩싸였다 숨진 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 오늘(19일) 오전 공개검증에 참석하는 대신 식당을 찾은 것으로 파악됐습니다.
이 씨는 오늘 오전 9시쯤 서울 강동구 천호동 소재 식당을 방문해 순두부찌개와 소주 한 병을 주문해 먹었습니다.
식당 직원은 오전 9시 조금 지나서 와서 밥을 먹고 9시 36분에 카드로 계산하고 나갔으며 특별히 기억나는 건 없다고 전했습니다.
이 씨는 당초 오늘 오전 대학수학능력시험 국어 영역 문제를 풀어 부정행위 의혹을 해소하겠다고 공개검증을 공언했지만, 국어 시험이 시작되는 오전 8시 40분까지 예정된 장소에 나타나지 않았습니다.
오전 8시 42분쯤 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 경찰에 접수됐고, 경찰은 관악구 신림동 이 씨 자택을 찾았지만 부재를 확인하고 철수했습니다.
이후 광진구와 송파구를 거쳐 수색을 이어갔고, 결국 강동구의 한 모텔에서 심정지 상태인 이 씨를 발견했습니다.
오전 10시 33분쯤 천호역 인근 서점 앞에서 촬영된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 보면, 이 씨는 회색 바지에 검은색 외투를 입고 옷에 달린 모자를 쓴 채 주머니에 손을 넣고 빠른 속도로 걸어갔습니다.
이 씨는 해당 서점에서 약 50m 떨어진 최종 행선지 모텔까지 1분 이내에 도달할 정도로 주저 없이 빠른 걸음을 유지했습니다.
이 씨가 도주를 목적으로 서울 곳곳을 이동한 것인지는 미궁인 상태입니다.
이 씨는 도보와 대중교통을 번갈아 가며 이동한 것으로 조사됐습니다.
경찰은 이 과정에서 서울 관내 형사 인력의 약 40%를 투입하고 가능한 모든 수단을 동원한 것으로 전해졌습니다.
(사진=연합뉴스)
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